Flohmarkt im Tierschutzverein Hilchenbach – Schnäppchenjagd für den guten Zweck

(wS/red) Hilchenbach 11.06.2025 | Der Tierschutzverein Hilchenbach lädt am Samstag, den 14. Juni 2025, von 11 bis 15 Uhr zu einem großen Flohmarkt ein. Auf dem Gelände des Tierschutzvereins in der Sterzenbacherstr. 3, 57271 Hilchenbach, erwartet die Besucher eine vielfältige Auswahl an gebrauchten Schätzen.

Von Kleidung über Haushaltswaren bis hin zu Büchern und Dekorationsartikeln – hier findet sich bestimmt für jeden Geschmack etwas Passendes. Der Erlös des Flohmarktes kommt den Schützlingen des Tierschutzvereins zugute und trägt dazu bei, die wichtige Arbeit des Vereins zur Versorgung und Pflege der Tiere zu unterstützen.