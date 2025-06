Haus Obere Hengsbach: Wallfahrt ins Sauerland

(wS/dia) Siegen 11.06.2025 | Eine Wallfahrt unternahmen jetzt zehn Seniorinnen aus dem Haus Obere Hengsbach, eine Einrichtung der Diakonischen Altenhilfe Siegerland. Ziel der Damen war die Madonna in der Kapelle Dörnschlade in der Nähe von Wenden. Die Kapelle steht an der Grenze zum Siegerland, malerisch auf einer Anhöhe gelegen. Als Kraftort ist sie bei Pilgern seit mehr als 600 Jahren beliebt. Sie nutzen den Ort zur Besinnung, zum Gebet und um Ruhe zu finden. Ein besonderer Ausflug, der auch bei den Wallfahrerinnen aus Siegen Eindruck hinterließ. „Ich hätte mir nie erträumen können, dass ich nochmal in meinem Leben hier beten kann. Vielen lieben Dank dafür“, resümierte eine der Seniorinnen.

Eine Wallfahrt ins Sauerland unternahmen zehn Seniorinnen aus dem Haus Obere Hengsbach.

