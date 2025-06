Musik, Tanz und mehr: Freundschaftsfest am 28. Juni im Schlosspark

(wS/si) Siegen 11.06.2025 | Zu einem Ort der Begegnung wird am Samstag, 28. Juni 2025, der Park rund um das Obere Schloss: An diesem Tag laden der Integrationsrat und die Universitätsstadt Siegen zum traditionellen Freundschaftsfest ein.

Die stellvertretende Bürgermeisterin Angela Jung eröffnet das Fest gemeinsam mit der Vorsitzenden des Integrationsrates, Hanan Tahmaz, um 14.00 Uhr auf der Pavillonbühne im Schlosspark. Im Anschluss erwartet die Besucherinnen und Besucher eine stimmungsvolle Sommerparty mit einem Bühnenprogramm aus Musik- und Tanzaufführungen, internationalen kulinarischen Spezialitäten und einem umfangreichen interkulturellen Informationsangebot an über 50 Pavillonständen. Darüber hinaus gibt es eine große Hüpfburg und die Kinder- und Jugendförderung der Stadt Siegen sowie der Stadtjugendring Siegen e.V. bieten verschiedene Spiele für Kinder und Jugendliche an. Um sicherzustellen, dass auch hörgeschädigte Menschen das Freundschaftsfest vollständig erleben und an den Informationen teilhaben können, wird auch in diesem Jahr ein Lotsenservice angeboten. Eine Gebärdensprachdolmetscherin wird von 14.00 bis 17.00 Uhr zur Verfügung stehen und ab ca. 14.30 Uhr am Stand des Integrationsrates erreichbar sein. Das Fest endet um 19.00 Uhr.

Besucherinnen und Besucher sollten beachten, dass der Parkplatz am Oberen Schloss am 28. Juni ganztägig gesperrt ist und die Burgstraße nur für Anliegerinnen und Anlieger sowie für Teilnehmende befahrbar ist. Sie werden gebeten, die Parkhäuser in der Hinterstraße und dem Löhrtor zu nutzen und den Weg zum Schlosspark zu Fuß über die Höhstraße zu wählen. Beim dortigen Abenteuerspielplatz für Kinder befindet sich auch der Haupteingang zum Festgelände. In der Höhstraße kann es durch das erhöhte Verkehrsaufkommen zu Beeinträchtigungen für die Anliegerinnen und Anlieger kommen. Die beiden Parkplätze für Menschen mit Behinderungen am Hasengarten können selbstverständlich angefahren werden. Betroffene, die Unterstützung bei der Anreise benötigen, sollten rechtzeitig Kontakt mit der Geschäftsstelle des Integrationsrates aufnehmen (Telefon: 0271 404 1400).

Foto: wirSiegen.de

