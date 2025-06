Dr. Gerrit Kampmann als Bürgermeisterkandidat nominiert – Genossinnen und Genossen stellten ihre Kandidatenliste für die Kommunalwahl im Herbst auf

(wS/spd) Netphen 11.06.2025 | Im alten Bahnhof in Deuz versammelten sich die Mitglieder der Netphener SPD, um ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl im September zu wählen und die Listen aufzustellen. Im Rahmen der Kommunalwahlen NRW wird auch in der Keilerstadt ein neuer Rat gewählt, und zahlreiche Genossinnen und Genossen bewerben sich darum, im zukünftigen Gremium mitzuarbeiten und zu gestalten. An der Spitze steht Dr. Ing. Geritt Kampmann, der sich um das Amt des Bürgermeisters bewirbt. „Das ist ein Novum, denn viele Jahre hatten wir keinen eigenen Kandidaten“, sagte Ortsvereinsvorsitzender Marc Seelbach. Benannt wurde der promovierte Maschinenbauingenieur bereits in der Mitgliederversammlung im Oktober, jetzt wurde er offiziell als Bürgermeisterkandidat aufgestellt.

Der gebürtige Dreis-Tiefenbacher hat bereits viel Erfahrung in der kommunalen Politik, wirkt als Rats- und Ausschussmitglied schon einige Jahre in den städtischen Gremien.

Die Direktkandidatinnen und -kandidaten für die 17 Wahlbezirke der Stadt sind: Lothar Kämpfer (Dreis-Tiefenbach I), Jan Bröckelmann (Dreis-Tiefenbach II), Dr. Geritt Kampmann (Dreis-Tiefenbach III), Roman Hausicke (Dreis-Tiefenbach IV), Marianne Hedwig (Eckmannshausen, Fronhausen, Oelgershausen), Elke Bruch (Unglinghausen, Herzhausen), Brunhilde Schäfer (Netphen I), Moritz Meiswinkel (Netphen II), Carola Müller (Netphen III), Eckhard Mengel (Netphen IV), Marc Seelbach (Afholderbach, Eschenbach, Sohlbach, Brauersdorf), Stefan Langnickel (Deuz I), Julian Maletz (Deuz II, Beienbach), Max Hennes (Grissenbach, Nenkersdorf, Walpersdorf), Jenny Püttmann (Salchendorf), Marie Mitterfellner (Helgersdorf, Irmgarteichen, Werthenbach-Bhf), Diana Borawski (Hainchen, Werthenbach Ort).

Die Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber sowie der Ersatzbewerberinnen und – bewerber für die Wahl des Rates der Stadt Netphen wurde wie folgt ebenfalls einstimmig beschlossen:

Lothar Kämpfer, Elke Bruch, Dr. Geritt Kampmann, Diana Borawski, Max Hennes, Brunhilde Schäfer, Marc Seelbach, Marianne Hedwig, Stefan Langnickel, Marie Mitterfellner, Roman Hausicke, Jenny Püttmann, Julian Maletz, Carola Müller, Jan Bröckelmann, Moritz Meiswinkel, Eckhard Mengel, André Dorn, Steffen Löhr, Georg Kämpfer, André Lumen, Klaus-Ulrich Mantai, Waldemar Müller, Eberhard Flender, Helmut Zamponi, Nicole Lumen, Detlev Schwarzer.

Mit dem Motto „Gemeinsam gestalten, kraftvoll handeln“ starten die Kandidatinnen und Kandidaten in den nun folgenden Wahlkampf. Bürgermeisterkandidat Dr. Gerrit Kampmann betonte, dass er für die Wahl antrete, um das gemeinschaftliche Leben in der Kommune zu stärken und weiterzuentwickeln. „Ich möchte die Verwaltung reformieren, die Wirtschaft fördern, junge Menschen und Senioren unterstützen, sowie vor allem die Familien entlasten.

Eine gute Lebensqualität für Jung und Alt liegt mir sehr am Herzen. Ich freue mich, mit diesem hochmotivierten Team in die spannende Zeit des Wahlkampfes zu gehen.“

