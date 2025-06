Eichenerin Maria Berg stellt ihre Acrylmalerei im Kreuztaler Rathaus aus

(wS/kr) Kreuztal 23.06.2025 | Bis 18. Juli präsentiert erstmals Maria Berg eine Auswahl ihrer Acrylmalereien im Kreuztaler Rathausfoyer.

Das Malen begleitet die Eichenerin schon seit Kindheitstagen und lässt sie immer wieder Neues ausprobieren. In unterschiedlichen VHS-Kursen machte Maria Berg bereits Erfahrungen mit Öl- und Aquarellmalerei, ehe sie vor etwa 15 Jahren erstmals mit Acryl in Berührung kam und begeistert dabei blieb. Seitdem experimentiert sie mit unterschiedlichen Werkzeugen, um ihren Bildern Form und Tiefe zu verleihen. „Ich bringe Strukturpaste auf, arbeite mit Rakel und manchmal auch mit den Fingern oder mal mit ganz ungewöhnlichen Materialien wie mit einem Kamm“, erläutert die Hobbykünstlerin. Ihre Werke bleiben dabei stets abstrakt.

„Das Malen bedeutet mir sehr viel“, sagt Maria Berg, „wenn ich vor einer leeren Leinwand sitze, mir Musik anmache und mich dann einfach inspirieren lassen kann, ohne eine feste Vorstellung zu haben, was entstehen soll, ist das für mich pure Entspannung.“

Bürgermeister Walter Kiß: „Maria Berg zeigt in ihrer ersten Ausstellung eindrucksvolle großformatige Malereien mit unterschiedlichen Strukturen und in verschiedenen Farbwelten.

Ich freue mich, dass sie sich entschieden hat, ihre Bilder im Kreuztaler Rathaus zu präsentieren und lade Alle herzlich ein, die Ausstellung zu den üblichen Öffnungszeiten zu besuchen.“

