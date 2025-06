Engagement mit Herz: AWO sucht Ehrenamtliche für besondere Wohnform in Geisweid

(wS/awo) Siegen 23.06.2025 | Die AWO Siegen-Wittgenstein/Olpe sucht engagierte Ehrenamtliche, die Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen in einer besonderen Wohnform in Geisweid unterstützen möchten. Ziel ist es, durch gemeinsame Aktivitäten Lebensfreude zu schenken und soziale Teilhabe zu stärken.

Ob gemeinsames Kochen, Basteln, Ausflüge ins Grüne oder Gartenarbeit – wer Spaß an zwischenmenschlichem Kontakt hat und sich mit Zeit und Herz einbringen möchte, ist herzlich willkommen. Auch eigene Talente und Interessen dürfen gerne eingebracht werden, um die Freizeitangebote für die Bewohnerinnen und Bewohner abwechslungsreich zu gestalten. „Ehrenamtliches Engagement bedeutet für unsere Bewohner weit mehr als Unterstützung im Alltag“, betont Julia Peis, Einrichtungsleitung des Wohnhauses in Geisweid. „Es fördert Gemeinschaft, Selbstbestimmung und bringt neue Impulse in den Alltag unserer Bewohner.“

Interesse geweckt? Wer Freude daran hat, anderen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und Teil einer inklusiven Gemeinschaft zu werden, kann sich direkt an die Einrichtung wenden:

Kontakt:

Julia Peis

Einrichtungsleitung

j.peis@awo-siegen.de

Adolf-Saenger-Straße 39, 57078 Geisweid



