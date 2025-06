Zusammenstoß zweier BMW in Siegen – Rettungskräfte im Einsatz, keine Schwerverletzten

(wS/red) Siegen 23.06.2025 | Am Sonntagabend kam es auf der Frankfurter Straße in Siegen zu zwei Verkehrsunfällen innerhalb kurzer Zeit. Dabei wurde eine Person leicht verletzt, vier Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Gegen 21:45 Uhr verlor ein 24-jähriger BMW-Fahrer auf regennasser Fahrbahn in Höhe des Stadtbads die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann war von Kochs Ecke kommend in Richtung Kaan-Marienborn unterwegs, als er ins Schleudern geriet und in den Gegenverkehr rutschte. Dort kam es zur seitlichen Kollision mit dem BMW eines 20-Jährigen, der sich auf der Gegenfahrbahn befand.

Der 20-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei schätzt die Höhe auf rund 14.000 Euro. Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Bereits zuvor, gegen 20:27 Uhr, ereignete sich ein weiterer Unfall auf der Frankfurter Straße in Höhe von Kochs Ecke. Auch hier waren zwei Fahrzeuge beteiligt. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

