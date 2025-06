Erfolgreiches Jolinchen-Sportfest am 4. und 5. Juni: 550 Kinder bewegen sich im Teamsportpark

(wS/ksb) Siegen 25.06.2025 | Ein laut gerufenes „Jaaaaaa“ aus strahlenden Kindergesichtern auf die Frage „Hat es euch Spaß gemacht?“ ist das größte Lob für die Veranstalter des 3. Siegener Jolinchen-Sportfestes.

Denn genau darum geht es beim Kindersportabzeichen – die Jüngsten sollen Freude an der Bewegung haben und sich an den verschieden Stationen beim Laufen, Werfen, Springen, Balancieren und Rollen ausprobieren und austoben können – ganz ohne Leistungsdruck.

Die AOK NordWest, die Stiftung „Anstoß zum Leben“ und die Sportjugend im Kreissportbund Siegen-Wittgenstein e.V. freuen sich gemeinsam darüber, dass insgesamt550 Kinder stolz ihre Urkunde und eine Medaille entgegen nehmen konnten.

An den beiden Vormittagen fanden 17 Kita-Gruppen den Weg ins obere Leimbachtal, der Mittwochnachmittag war offen für Gruppen aus den Sportvereinen und Familien. Auf der Freispielfläche standen viele Spiel- und Sportmaterialen zur Verfügung, mit denen sich die kleinen und großen Besucher nach Herzenslust beschäftigen konnten und auch ein gesunder Snack durfte nicht fehlen. Kristina Schwarz, Kita- und Schulberaterin der AOK, sagt hierzu: „Unser JolinchenKids- Programm bringt den Kleinen auf spielerische Art und Weise Freude an Bewegung, gesundem Essen und Wohlbefinden bei. Das heutige Jolinchen- Sportfest war ein Höhepunkt des Moduls Bewegung.“

Petra Trogisch, Vorsitzende der Sportjugend Siegen-Wittgenstein, ergänzt:

„Die strahlenden Kinderaugen zeigen deutlich, wieviel Freude Sport macht. Für die gesunde Entwicklung von Kindern ist regelmäßige und vielseitige Bewegung sehr bedeutsam. Unsere etwa 400 Sportvereine im Kreis Siegen-Wittgenstein halten ein breites Sportangebot (nicht nur für Kinder) vor- es lohnt sich da genauer hinzuschauen.“

Die Veranstalter bedanken sich bei dem Hauptsponsor Jürgens Bald sowie „Dornseifer Frischemarkt“ für die Unterstützung.

Star des Tages und stets von einer großen Kinderschar umringt war selbstverständlich das Jolinchen, das sicher auch im nächsten Jahr wieder einladen wird – zum 4. Siegener Jolinchen-Sportfest im Teamsportpark.

