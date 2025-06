„mittwochSIn“ startet in die neue Saison – und feiert 25 Jahre Jubiläum!

(wS/ke) Siegen 25.06.2025 | Ab dem 02.07.2025 heißt es wieder: singen, tanzen und eine gute Zeit unter freiem Himmel genießen – am Unteren Schlossplatz in Siegen.

Die beliebte Open-Air-Konzertreihe findet vom 2. Juli bis zum 13. August 2025 immer mittwochs ab 18:00 Uhr am Unteren Schlossplatz statt.

Bereits zum 25. Mal begeistert die Veranstaltungsreihe „mittwochSIn“ das Siegerland mit Live-Musik, geselligem Beisammensein und sommerlicher Atmosphäre. Dank der Unterstützung regionaler Sponsoren und der bekannten Festivalbecher, die während der gesamten Saison wiederverwendet werden können, bleiben die Events ohne Eintrittspreise.

Der Auftakt:

Am kommenden Mittwoch startet mittwochSIn mit der Band UnArt ab 18:00 Uhr auf dem Unteren Schlossplatz in die Jubiläumssaison. In diesem Jahr wird UnArt von der Vorband BIDDE BIDDE in kleiner Formation akustisch begleitet.

Gemeinsam feiern wir nicht nur den Start der neuen Saison, sondern auch 25 Jahre mittwochSIn.

Den Auftakt der Veranstaltungsreihe wird Moderator PACO begleiten und sorgt ab 18Uhr für beste Unterhaltung – vor allem auch für unsere kleinen Gäste. Mit einem Meer aus bunten Riesen-Luftballons, toller Unterhaltung und kleinen Überraschungen starten wir in den Abend, bevor ab 18:30Uhr die Bühne vom Moderator und den Musikern zum Beben gebracht wird.

Der Preis für den Festivalbecher beträgt in diesem Jahr 7 Euro und behält über die gesamte Veranstaltungszeit seine Gültigkeit. Zum Bergfest der Veranstaltungen, ab dem vierten Konzert, reduziert sich der Preis auf 5 Euro pro Becher.

Zudem gibt es auch in diesem Jahr wieder die beliebte Rabattaktion 10+1 (zehn Marken kaufen und eine geschenkt bekommen), sodass der Getränkepreis für 0,3liter, 3,18 Euro beträgt.

Und auch im Jubiläums-Jahr von „mittwochSIn“ steht das leibliche Wohl der Gäste ganz oben. Neben den bekannten Klassikern vom Holzkohlegrill und gezapftem Krombacher Pils, wird es SpanischeChurros, Cocktails, Weine und zum ersten Mal auch Pizza geben. Unser Biergarten lädt mit

zahlreichen Sitzmöglichkeiten zum Verweilen ein.

Wie auch in den vergangenen Jahren, organisiert die Agentur Klar.Events die Open-Air-Reihe.

„Wir freuen uns auf die Besucher die mit uns die sommerlichen Abendstunden mit einem kühlen Getränk und guter Laune genießen. Den umliegenden Gastronomen wünschen wir eine erfolgreiche Saison und bedanken uns bei den regionalen Sponsoren und den Organisatoren der Stadt Siegen, die seit 25 Jahren Teil der Veranstaltung sind. Natürlich wünschen wir uns auch für die Zukunft eine tolle Zusammenarbeit“ so Jan Klappert, Geschäftsführer der Firma Klar.Events GmbH.

„Es ist beeindruckend, dass eine Veranstaltung schon so viele Jahre stattfindet. Mit mehr als 300 Live-Konzerten, etlichen baustellenbedingten Umzügen vom Marktplatz zum Schlossplatz und wieder zurück, hat mittwochSIn ein echtes Zuhause am unteren Schloss. Ich schaue auf 19 Jahre als Veranstalter zurück und bin dankbar schon so lange Teil einer großartigen Tradition sein zu können.

Für mich ist es jedes Jahr aufs Neue ein Highlight und ich freue mich auf alles was in den nächsten 25 Jahren mit neuen Bands, neuen Eindrücken und neuen Ideen kommen wird“, fährt er fort.

Ein Highlight ist wie jedes Jahr die Auswahl der Bands, welche aus bekannten, regionalen und überregionalen Künstlern besteht. Neben den Headlinern „UnArt“, und „Hörgerät“ sind auch wieder „Chaosmeile“, „Mission2Party“ und „Seven 4 Fun“ mit dabei.

Besonders freuen wir uns auf die Band „Take On Me“, die zum ersten Mal mit dabei sind und uns eine grandiose Live-Zeitreise in die 80er Jahre Party-Hits versprechen.

Wie auch in der Vergangenheit erwarten wir an den Mittwochabenden von 18:00 Uhr bis 22:00Uhr zwischen 2000 – 3000 Besucher auf dem Schlossplatz in Siegen.

Für die Besucher mit Auto stehen die umliegenden Parkhäuser zur Verfügung. Während der Veranstaltung ist die Kohlbettstraße für den PKW-Verkehr komplett gesperrt.

Auch in diesem Jahr lohnt sich ein regelmäßiger Blick auf unsere Social-Media-Kanäle! Auf Facebook (mittwochSIn) und Instagram (klar.events) informieren wir euch über mögliche kurzfristige Änderungen, Specials oder Hinweise zur Besuchersituation. Darüber hinaus erwarten euch exklusive Einblicke hinter die Kulissen, Fotos von den Konzertabenden und natürlich alle News rund um das 25-jährige Jubiläum von mittwochSIn.

Besondere Termine:

– Mittwoch, 09.07.2025: entfällt aufgrund des AOK-Firmenlaufs

– Mittwoch, 30.07.2025: verschoben auf Freitag, 01.08.2025 wegen des Spiels Sportfreunde

Siegen vs. BVB, wo wir den Sportfreunden die Daumen drücken.

Die Termine im Überblick:

Mittwoch, 02. Juli 2025 UnArt

Mittwoch, 09. Juli 2025 entfällt

Mittwoch, 16. Juli 2025 Seven 4 Fun

Mittwoch, 23. Juli 2025 Take On Me

Mittwoch, 30. Juli 2025 verschoben wegen Sportfreunde vs. BVB

Freitag, 01.08.2025 Hörgerät

Mittwoch, 06. August 2025 Mission 2 Party

Mittwoch, 13. August 2025 Chaosmeile

