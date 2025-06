Krombacher launcht erste Social-Only-Kampagne: „Krombacher Spielwiese“ bringt Natur, Entertainment und Community auf einen Nenner

(wS/kro) Kreuztal-Krombach 25.06.2025 | Die Krombacher Brauerei betritt mit einem innovativen Social-Media-Format neues Terrain: Mit der Creator-Challenge „Krombacher Spielwiese“ startet die erste Social-Only-Kampagne der Marke – und setzt dabei auf die Kraft von Unterhaltung, Naturverbundenheit und Community-Engagement.

Das Herzstück der neuen Social-Media-Kampagne sind vier reichweitenstarke Creator, die sich in Zweierteams inmitten der Natur rund um die Krombacher Brauerei miteinander messen. In vier unterhaltsamen und fordernden Challenges wie zum Beispiel „In der Tierstube“ oder „Hopfen und Malz verloren“ zeigen die Creator nicht nur Teamgeist und Ehrgeiz, sondern vor allem, wie man die Markenwerte Natur, Natürlichkeit, Herkunft und Gemeinschaft für eine junge Zielgruppe digital erlebbar macht. Moderiert wird das innovative Format von der bekannten Moderatorin Jamie Watson. Die teilnehmenden Creator stammen aus verschiedenen Bereichen – von Sport über Food bis Lifestyle – und bringen ihre jeweiligen Communities aktiv in die Kampagne ein.

Zwischen Krombacher Kaiserhöhe und Klickzahlen – Mit voller (Natur-)Kraft ins Digitale

„Das ist unsere bislang größte Social-Media-Kampagne – mit voller Fokussierung auf die Intensivierung unserer YouTube- und Instagram-Kanäle“, erklärt Felix Jahnen, Chief Digital Officer bei Krombacher. „Wir setzen dabei erstmals konsequent auf Plattform-spezifischen Content für junge Zielgruppen“. Das neue Social-Media-Showformat „Krombacher Spielwiese“ ist Teil des neuen Markenauftritts „Auf unsere Natur“ und wurde gemeinsam mit der Lead-Agentur Jung van Matt SPREE entwickelt. Franziska Spiess, Managing Director von Jung von Matt SPREE, erläutert: „Mit der ‚Krombacher Spielwiese‘ zeigen wir, wie eine digitale Markeninitiative heute funktioniert: Social-only, community-driven und genau dort, wo die junge Zielgruppe unterwegs ist. Als Teil der neuen Digitalstrategie für Krombacher haben wir so ein Format entwickelt, das Entertainment und Markenbindung vereint – 100% Social, 100% Krombacher.“

Mit der „Krombacher Spielwiese“ wird die Natur zum Schauplatz moderner Markenkommunikation – und Social Media zur Bühne für neue Erlebnisse mit Krombacher. Den innovativen Content gibt es ab sofort auf folgenden Krombacher Social Media-Accounts zu sehen: Krombacher Instagram und Krombacher YouTube .

Foto: Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG