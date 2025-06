Heftiger Auffahrunfall in Ferndorf: Marburger Straße kurzzeitig voll gesperrt

(wS/red) Kreuztal 24.06.2025 | Am Dienstagabend kam es in Ferndorf zu einem heftigen Auffahrunfall, der für eine kurzzeitige Vollsperrung der Marburger Straße sorgte. Der Unfall ereignete sich gegen kurz nach 21 Uhr in Höhe der Gaststätte „The Pub“.

Eine 21-jährige Toyota-Fahrerin beabsichtigte, von der Marburger Straße nach links in die Kindelsbergstraße abzubiegen, musste jedoch verkehrsbedingt anhalten. Eine 28-jährige Fahrerin eines VW Polo bemerkte das Bremsmanöver zu spät und fuhr auf das wartende Fahrzeug auf.

Durch die Kollision entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Die Polizei war schnell vor Ort und leitete den Verkehr während der Unfallaufnahme über Nebenstraßen um. Schwer verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Die 21-jährige PKW-Fahrerin wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Kreuztaler Feuerwehr vor Ort um den Brandschutz sicherzustellen und bei Bedarf auslaufende Betriebsmittel zu binden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de