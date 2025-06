Eskalierter Streit in Olpe: Sieben Männer beteiligt, Verletzte durch Schlagstock und Stichwaffe

(wS/ots) Olpe 10.06.2025 | Am Sonntagabend (08.Juni) kam es gegen 21:50 Uhr zu einer Auseinandersetzung vor einer Gaststätte an der „Westfälischen Straße“ in Olpe. Nach ersten Erkenntnissen waren insgesamt sieben Männer im Alter zwischen 23 und 40 Jahre beteiligt.

Ermittlungen ergaben, dass Familienangehörige offenbar die vorangegangenen Streitigkeiten zweier Grundschüler klären wollten. Dabei eskallierte die Situation und mündete in einer handfesten Konfrontation, bei der auch ein Schlagstock und eine Stichwaffe zum Einsatz kamen.

Ein 40-Jähriger wurde durch einen Stich in den Oberschenkel und ein 23-Jähriger durch Schläge mit dem Schlagstock und ebenfalls durch einen Stich in den Oberschenkel verletzt.

Beide konnten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Zur Klärung der Sachlage könnten weitere Zeugenaussagen oder eventuelle Videoaufnahmen hilfreich sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Symbolfoto

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!