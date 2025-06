Fahrfehler in Krombach endet an Garagenwand – Seniorin verletzt

(wS/red) Kreuztal 19.06.2025 | Ein missglücktes Parkmanöver sorgte am Mittwochnachmittag (18.06.2025) in Krombach für einen Feuerwehreinsatz und eine verletzte Autofahrerin. Eine Seniorin wollte ihr Fahrzeug in die Tiefgarage eines Wohnkomplexes an der Krombacher Straße steuern – doch das Vorhaben nahm ein abruptes Ende.

Beim Anfahren auf dem abfallenden Zufahrtsweg verlor die Frau aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen. Das Auto schoss nach vorne und krachte frontal gegen die massive Wand der Garageneinfahrt. Trotz des Aufpralls schaffte es die Fahrerin noch, sich selbstständig in ihre darüberliegende Wohnung zu begeben. Erst später wurden Rettungskräfte verständigt.

Als der Abschleppdienst bereits mit dem Abtransport des beschädigten Fahrzeugs fertig war, trafen Notarzt, Rettungswagen, Polizei und die Feuerwehr aus Krombach später ein. Die Einsatzkräfte unterstützten den Rettungsdienst, mussten jedoch keine technischen Maßnahmen mehr durchführen.

Die Frau wurde anschließend zur weiteren Behandlung liegend in ein Krankenhaus gebracht. Laut ersten Informationen war sie zwar verletzt, ihre Verletzungen schienen jedoch nicht lebensbedrohlich zu sein. Die genaue Unfallursache wird derzeit von der Polizei ermittelt.

