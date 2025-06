Florettfechter des TV Jahn Siegen dominieren NRW-Rangliste / Doppel-Gold für Felix Simon

(wS/tv) Siegen 14.06.2025 | „Wir sind NRW-Spitze zum Saisonabschluss und haben den starken landesweiten Teilnehmerkreis klar dominiert“, freute sich Jahn-Trainer Frank Matzner nach dem Grand Finale der diesjährigen „NRW Kids Challenge“ in Recklinghausen. Mit Gold-Sieg im Einzelwettkampf und bei der Gesamtwertung, sowie weiteren überzeugenden individuellen Turnierleistungen, konnten sich die jüngsten Nachwuchsfechter der Fechtabteilung des TV Jahn Siegen in der olympischen Disziplin „Florett“ erstmalig auch in der Sonderstartklasse „U9“ ganz oben auf der NRW-Rangliste in der Saison 2024/25 platzieren. Die NRW Kids Challenge ist eine recht neue Turnierserie, welche ursprünglich vom Westfälischen Fechter-Bund e.V. initiiert wurde, um den ganz jungen Sportlern einen interessanten und leichten Einstieg im Rahmen der Sonderstartklasse U9 in den Wettkampfsport zu ermöglichen, und wird nach sehr guter Resonanz mittlerweile in ganz Nordrhein-Westfalen veranstaltet. Gleich zu Beginn der laufenden Saison fand im Spätsommer des vergangenen Jahres der Auftakt mit dem Michaelis-Cup 2024 in Gütersloh statt, gefolgt von drei weiteren Landeswettkämpfen in den Fechtzentren Kirchlengern, Düren und Burgsteinfurt, um den Höhepunkt und Schlussakkord der NRW Kids Challenge final in Recklinghausen zu bestreiten, wo neben dem Einzelwettkampf auch der Gesamtsieg in der aktuellen Saison 2024/25 gekrönt wurde. Eine überragende Leistung zeigte Felix Simon (Jahrgang 2016) vom TV Jahn Siegen im Herrenflorett U9, der nach den Medaillensiegen in Kirchlengern (Gold), Burgsteinfurt (Silber) und Gütersloh (Bronze) zu guter Letzt mit einer deutlichen Leistungssteigerung beim Grand Finale in Recklinghausen triumphierte, wo er sowohl den Turniersieg schaffte als auch die Goldmedaille für die Gesamtwertung der NRW Kids Challenge in 2024/25 gewann.

Nach sehr gelungener Vorrunde (Runde 2), wo Felix Simon lediglich ein Gefecht verlor, setzte sich der Siegener bereits frühzeitig auf den vorderen Setzlistenplatz zwei. Richtig spannend wurde es dann nach „Freilos“ im anschließenden Halbfinale, wo Felix Simon beachtlich mit 10:4 Treffern gegen Joseph Wilhelm Otto (Dürener FC) gewann, und schlussendlich auch das Finale mit 10:5 Treffern gegen Enno Matyschik vom Landesleistungsstützpunkt FC Moers triumphal bestritt. Felix Simon holte somit „Gold“ beim Saisonfinale in Recklinghausen und wurde nach Punktestand der Wertung aller Ranglistenturniere auch Gesamtsieger der NRW Kids Challenge 2024/25 im Herrenflorett U9 als jüngster Leistungsträger der Fechtabteilung des TV Jahn Siegen. Der amtierende Offene Bremer Vize-Landesmeister der Saison 2024/25 Luka Giebeler (Jahrgang 2017) vom TV Jahn Siegen, schaffte ebenfalls aus dem Stand mit Doppel-Silber in Gütersloh und Kirchlengern den Einzug auf das NRW-Podest mit der Gesamtplatzierung drei. Sein Vereinskamerad Yunus Delifer (Jahrgang 2017) vom TV Jahn Siegen erreichte mit Dreifach-Bronze im Turnierserienverlauf insgesamt Rang vier bei der Gesamtwertung der Challenge und komplettiert das starke Siegener Team im Herrenflorett U9 in NRW. „Das ist ein fulminanter Erfolg unserer jüngsten Florettfechter und langfristig die beste Ausgangslage für die leistungsbezogene Jugendförderung im Siegener Fechtsport“, freute sich Coach Frank Matzner.

(von links) die NRW-Medaillengewinner Felix Simon, Luka Giebeler und Yunus Delifer

Fotograf: Frank Matzner

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!