Glasfaserausbau in Hohenhain abgeschlossen – Leistungsstarkes Internet der Westconnect verfügbar

(wS/wc) Freudenberg 26.06.2025 | Feierliche Inbetriebnahme des leistungsstarken Glasfasernetzes in der Stadt Freudenberg. Der Ausbau

des zukunftssicheren Glasfasernetzes im Stadtteil Hohenhain ist fertiggestellt und das Netz ist ab sofort

verfügbar. Dies ist ein entscheidender Moment, der den Übergang von einer passiven Infrastruktur zu

einem aktiven, nutzbaren digitalen Netz markiert. Vertreter*innen der Stadt Freudenberg, der Westnetz

und der Westconnect gaben heute den offiziellen Startschuss für das neue Glasfasernetz, das

Übertragungsraten von bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde bietet.

Privathaushalte sowie Gewerbetreibende, die im Rahmen der Vermarktung entsprechende

Glasfaserprodukte gebucht haben, können ab sofort schnell, stabil und nachhaltig im Internet surfen.

Bürgermeisterin Nicole Reschke aus Freudenberg freut sich über den erfolgreichen Ausbau in Hohenhain:

„Wir freuen uns, dass der Glasfaserausbau nun erfolgreich abgeschlossen wurde und bedanken uns dafür

herzlich bei Westconnect.“

Nach 10 Monaten intensiver Bauzeit in Hohenhain sind die Tiefbauarbeiten für das schnelle, stabile und

nachhaltige Internet in Hohenhain abgeschlossen. Hierzu wurden insgesamt über 4,5 Kilometer

Glasfaserkabel verlegt und 4 Schaltschränke errichtet, um über 200 Haushalte mit Glasfaser zu versorgen.

Westenergie Kommunalmanager Achim Loos erklärte: „Wir freuen uns sehr, dass die Ausbauarbeiten in

Freudenberg Hohenhain zum Abschluss gekommen sind und die moderne und zukunftssichere

Technologie nun betriebsbereit ist. Wir wünschen den Bürgerinnen und Bürgern sowie Betrieben viel

Freude mit dem leistungsstarken Internet.“

Nach Hohenhain sind die Bagger nun in den Freudenberger Stadtteilen Mausbach und Plittershagen

unterwegs und erstellen die Glasfaser-Infrastruktur vor Ort. In den genannten Stadtteilen können die

Arbeiten demnächst abgeschlossen werden. Nach dem Sommer folgt die bauliche Umsetzung im Stadtteil

Lindenberg bis zum Jahresende. Im vierten Quartal folgt dann der Stadtteil Niederheuslingen, wo die

Arbeiten bis in den Frühling 2026 andauern werden.

Beim Infrastrukturprojekt hatte der Verteilnetzbetreiber Westnetz die Verlegung der Glasfaserkabel im

Auftrag der Westconnect GmbH übernommen. Westconnect ist zuständig für den Ausbau des

Glasfasernetzes in den Städten und Gemeinden. Die Ansprache von Kund*innen im Ausbaugebiet und der

Vertrieb von passenden Glasfaserprodukten erfolgt dienstleistend unter der Marke „E.ON Highspeed“

durch die E.ON Energie Deutschland.

E.ON, Westconnect und Westnetz gehören zur E.ON-Unternehmensgruppe. Sie arbeiten

partnerschaftlich zusammen und bündeln ihre Ressourcen, um Glasfasernetze zu bauen, verlässlich zu

betreiben und Kunden mit leistungsstarken Glasfasertarifen zu versorgen.

Auskunft und Beratung

Privathaushalte sowie Gewerbetreibende in Freudenberg, die bereits über einen Glasfaseranschluss

verfügen, bisher aber noch kein Glasfaserprodukt gebucht haben, können sich online unter eon-

highspeed.com/jetzt-surfen oder unter der kostenfreien Hotline 0800 9900066 über die E.ON Highspeed

Produkte informieren und den für sie passenden Tarif auswählen. Dabei sparen Kurzentschlossene

letztmalig für kurze Zeit rund 400 €, die bei späterer Buchung für die Anschlussaktivierung fällig werden.

Interessierte, die sich nachträglich für einen Glasfaseranschluss entscheiden, können diesen unter

glasfaserhausanschlussportal.westconnect.de bestellen. Auf der Website können Interessierte prüfen, zu

welchen Konditionen der Anschluss nachträglich errichtet werden kann. Westconnect weist darauf hin,

dass für die Errichtung einzelner Anschlüsse keine verbindlichen Aussagen zum Bauzeitpunkt getätigt

werden können.

Bild zeigt (v.l.): Martin Oberdörfer (Westnetz GmbH), Achim Loos (Westenergie AG), Bürgermeisterin Nicole Reschke und Ortsvorsteher Heinz Fischbach