Volksbank ehrt junge Talente aus Kultur und Sport

(wS/vo) Siegen / Lüdenscheid 26.06.2025 | Drei herausragende junge Talente aus den Reihen der Volksbank-Mitglieder und Kunden können sich über eine besondere Auszeichnung freuen. Für ihre Leistungen in Kultur und Sport überreichte ihnen vergangene Woche in Lüdenscheid.

Vorstandssprecher Roland Krebs Förderpreise in Höhe von je 500 Euro. Sie werden damit in die Galerie der Volksbank-Talente aufgenommen und hier künftig mit ihren eigenen Fotos zu sehen sein.

„Jedes Jahr ehren wir begabte junge Leute für ihr besonderes Talent und Engagement, welches sie mit Leidenschaft in ihren jeweiligen Bereichen einbringen. Ihr könnt wirklich stolz sein, auf das, was Ihr drei erreicht habt, denn dazu gehört auch eine Menge Fleiß. Ich wünsche Euch, dass Ihr Eure Ziele weiterhin mit Freude verfolgt”, sagte Roland Krebs in seiner Laudatio. Auch Bereichsleiter Sebastian Vogt gratulierte herzlich im Rahmen der Feierstunde, zu der auch die Eltern der Geehrten eingeladen worden waren.

Zum insgesamt siebten Mal ehrt die Volksbank in Südwestfalen junge Mitglieder und Kunden, die durch besondere Leistungen in wissenschaftlichen, sportlichen oder künstlerischen Bereichen hervorstechen. In diesem Jahr gehen die Auszeichnungen an Turner Gabriel Kiess, Poetry Slammerin Sophie Scheffler und Schwimmerin Emmi Liara Schneider. Damit werden sie in die bisher 21-köpfige Volksbank-Fotogalerie aufgenommen. Diese befindet sich in der Hauptstelle der Volksbank in der Berliner Straße in Siegen. Zusätzlich zum mit 500 Euro dotierten Förderpreis erhalten die geehrten Talente auch Gutscheine für ein professionelles Fotoshooting.

Die Preisträger 2025 im Porträt

Gabriel Kiess turnt seit seinem fünften Lebensjahr und ist seit 2013 Mitglied der Siegerländer Kunstturnvereinigung. Mit der ersten Mannschaft des Vereins tritt der heute 17jährige in der ersten Bundesliga an. Dafür trainiert der Hilchenbacher neben der Schule fast täglich und das zahlt sich mit jährlich gleich mehreren Plätzen auf dem Siegertreppchen aus. Der Schüler wurde allein in den beiden letzten Jahren NRW-Meister in seiner Altersklasse, Deutscher Jugendmeister am Gerät und belegte den ersten Platz beim Metropol-Cup. Zeitungen und auch Städte kürten ihn aufgrund seiner zahlreichen Erfolge zum JugendSportler des Jahres 2024.



Sophie Scheffler wird für ihre herausragende sprachlich-literarische Begabung ausgezeichnet. Sie ist über ihre Heimat in Hilchenbach hinaus auf deutschlandweiten Wettbewerben erfolgreich als Poetry Slammerin und Autorin unterwegs. So ist die 19jährige unter anderem Preisträgerin des fünften Vechtaer Jugendliteraturpreises und gewann 2023 die Ausschreibung „Zeitgeist“ des Rohloff Verlages. Auch ihr Talent bedarf fleißigen Trainings und Austausches mit anderen Schreibenden. So engagiert sie sich in der Literaturszene und ist beispielsweise Gründerin der Poetry-Slam Veranstaltungsreihe „Schiefereden“ im Bruchwerk Theater in Siegen. Vor 2 Jahren hat Sophie Scheffler sogar ein eigenes Buch veröffentlicht.



Mit Emmi Liara Schneider erhält eine weitere Sportlerin die Volksbank-Auszeichnung. Die 17jährige wurde 2023 vom Kreis Siegen Wittgenstein zur Nachwuchs-Sportlerin des Jahres gewählt. Auch Liara trainiert fleißig für ihren Erfolg. Schon mit vier Jahren begeisterte sie sich fürs Schwimmen und trat zwei Jahre darauf zu ersten Wettbewerben an. Seitdem findet man die Kreuztalerin regelmäßig auf den vorderen Plätzen bei den Südwestfalen Meisterschaften, den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften oder sogar den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften. Bei den NRW Meisterschaften Langbahn belegte sie 2025 den ersten Platz.



Die drei Talente überzeugten die Volksbank nicht nur mit ihren persönlichen Erfolgen, sondern auch für ihren Einsatz als Teil einer Gemeinschaft oder Mannschaft. Sie beweisen Teamgeist und setzen sich auf ihrem Weg zum Ziel auch für andere ein. Dass man gemeinsam mehr erreichen kann, ist auch für die Volksbank als Genossenschaft ein wesentlicher Bestandteil ihres Handelns. Denn die genossenschaftliche Hilfe zur Selbsthilfe und die Förderung ihrer Mitglieder sind Eckpfeiler der Genossenschaftsbank. Im Internationalen Jahr der Genossenschaften 2025 zeigt sich, dass Zusammenhalt und Teamgeist nicht nur in der Region, sondern weltweit und in den verschiedensten Arten und Formen hohe Bedeutung genießen.

Mit der Talente-Ehrung trägt die Volksbank in Südwestfalen die genossenschaftlichen Werte an die jungen Mitglieder und Kunden weiter.

Mehr zur Talentförderung der Volksbank in Südwestfalen und die Möglichkeiten zur Bewerbung für junge Mitglieder und Kunden erfahren sie unter: www.vbinswf.de/meine-bank/mitgliedschaft/mehr-wissen.