Hitzeschlacht in Bochum – TriTeam Siegerland trotzt den 35 Grad beim Nachwuchscup mit starkem Jugendaufgebot

(wS/tri) Kreuztal 24.06.2025 | Beim NRW-Nachwuchscup im Rahmen des 4. Bochumer Stadtwerke Triathlons waren nicht nur Ausdauer, Tempo und Taktik gefragt – sondern auch Hitzetoleranz. Bei brütenden 35 Grad im Schatten kämpften sich die 19 Nachwuchsathletinnen und -athleten des TriTeam Siegerland durch das anspruchsvolle Wettkampfformat mit Prolog und Verfolgungsrennen.

Schon früh am Tag zeigten sich die extremen Bedingungen. Die Eltern und Betreuer der Teilnehmenden reagierten sofort und sorgten mit nassen Handtüchern, Wasserflaschen und improvisierten Schattenspendern für Abkühlung und Unterstützung in den Rennpausen – Teamgeist war nicht nur auf der Strecke gefragt.

Zweiteiliges Format verlangt alles ab

Das Wettkampfformat bestand erstmalig aus zwei Teilen: einem Prolog (Swim & Run) und einem später folgenden Verfolgungsrennen im Triathlonformat. Im Prolog starteten die Athletinnen einzeln alle 5 Sekunden, geschwommen wurde im 50-Meter-Becken im sogenannten „Zick-Zack-Prinzip“ über vier (Schülerinnen A / Jugend B) bzw. sechs Bahnen (Jugend A). Anschließend ging es auf die Laufstrecke rund um den Ümminger See.

Auf Basis der Zeiten aus dem Prolog wurden die Startzeiten des Verfolgungsrennens berechnet – die Schnellsten starteten zuerst, die übrigen folgten mit entsprechenden Rückständen. So entstand ein echtes Jagdrennen, bei dem der Zieleinlauf die finale Platzierung bestimmte. Im Verfolgungsrennen waren die Athleten auch auf ihren Fahrrädern auf der anspruchsvollen Radstrecke unterwegs: Jugend A absolvierte 300 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 3,2 km Laufen; Schüler A / Jugend B mussten 200 m Schwimmen, 10 km Radfahren und 1,8 km Laufen bewältigen.

Die 12-jährige Lilo Oberin zeigte wiederholt ihre Stärke und beendete das nun schon dritte Rennen in Folge mit einem souveränen Tagessieg. Mit über einer Minute Vorsprung ließ die Niederdielfenerin der Konkurrenz keine Chance und führt aktuell die Tabelle ihrer Altersklasse Schülerinnen A in der Gesamtwertung.

Die Freudenbergerin Frida Schneider überzeugte mit einer herausragenden Radleistung und landete in der Jugend A auf einem respektablen 10. Platz, gefolgt von ihren Teamkameradinnen Emma Schneider (11.), Mathilda Schneider (12.) und Mareile Junker (13.). Merle Schnabel kam mit den Bedingungen hervorragend zurecht und verpasste mit Platz 4 nur knapp das Podium. Ebenfalls das beste Ergebnis der Saison erreichte der 15-jährige Ben Berg. In dem starken Feld der Jugend A erreichte der gute Läufer einen überzeugenden 5. Platz.

Dem standen die Schüler A (2012/2013) nichts nach. Mit der zweitbesten Schwimmzeit seiner Altersklasse und deutlicher Leistungssteigerung auf dem Rad zeigten auch Mattis Junker mit einem 4.Platz, dass das Podium in greifbarer Nähe ist.

Der jüngere 2013er Jahrgang der Altersklasse mit Klara Schnabel (9.). Mariam Jamil (15.), Leni Schneider (16.) und Lasse Junker (23.) zeigten tolle Leistungen und sammelten wertvolle Wettkampferfahrung. Janis Semmerling musste in aussichtsreicher Position liegend das Rennen leider vorzeitig mit Magenproblemen abbrechen (DNF).

In der Jugend B waren Timo Nissel mit Platz 16 und Nora Schnabel mit Platz 22 im Ziel – beide trotzten der Hitze mit Kampfgeist und Durchhaltevermögen. Leoni Schattat vom TVG Buschhütten erreichte in ihrem Nachwuchscup-Debüt einen guten 21. Rang.

Schwierigkeiten in der Auswertung verzögerte das Ergebnis der Schnupperserie der SchülerInnen C (2017-2016) und B (2015-2014). Umso größer der Jubel, als es feststand: der zehnjährige Elmar Schneider und die gleichaltrige Linnea Junker erreichten den Bronze-Rang bei den SchülerInnen B, Neueinsteigerin Emily Haß fuhr sich mit dem Fahrrad weit nach vorne und landete auf einen tollen Platz 6. Und bei den Schülern C zeigte auch Anton Oberin mit einem zweiten Platz, dass in Sachen Nachwuchs mit den Siegerländern zu rechnen ist.

Der Tag am Bochumer Ümminger See war ein sportliches wie logistisch forderndes Großereignis. Doch sowohl die jungen Athleten als auch ihre engagierten Eltern haben eindrucksvoll gezeigt, wie stark das Miteinander im Triathlon sein kann – selbst bei tropischen Bedingungen. Das 19köpfige Jugend-Team des TriTeam Siegerland präsentierte sich als geschlossenes und leistungsstarkes Team, das sich auf die nächsten Herausforderungen freuen darf. Der nächste Nachwuchscup ist ein Swim&Run in Saerbeck am 06.07.2025. Die Schnupperserie macht erstmalig im Rahmen des heimischen Kindelsberg-Triathlon am 27.07.2025 im Siegerland Station.