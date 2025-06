Ein besonderer Tag für Liebhaber klassischer Fahrzeuge: Young- & Oldtimer-Treffen in Gebhardshain am Sonntag, 29.06.2025

(wS/red) Westerwald / Altenkirchen 24.06.2025 | Am Sonntag, den 29. Juni 2025, wird der Ort Gebhardshain wieder zum Treffpunkt glänzender Karossen, nostalgischer Motorengeräusche und guter Gespräche. Von 11 bis 17 Uhr sind alle Freunde von Old- und Youngtimern herzlich eingeladen, beim Young- & Oldtimer-Treffen in 57580 Gebhardshain dabei zu sein. Einfahrt: Grafenstraße

Was erwartet Euch? Ein Tag voller Erinnerungen an automobile Meisterwerke vergangener Jahrzehnte, spannende Benzingespräche unter Gleichgesinnten – und natürlich beste Gesellschaft. Egal ob man selbst ein Fahrzeug ausstellt oder einfach als Besucher kommt: Die besondere Atmosphäre ist für jeden spürbar.

📍 Ort: 57580 Gebhardshain im ORTSKERN

📅 Datum: Sonntag, 29. Juni 2025

🕚 Uhrzeit: 11 – 17 Uhr

Alle, die das Flair vergangener Automobilkunst lieben, sollten sich diesen Termin vormerken. Oldtimerfreunde freuen sich auf Euch!

Kurzinfo: Old- & Youngtimer Treffen Gebhardshain 2025

📅 Datum: Sonntag, 29.06.2025

📍 Ort: Ortskern Gebhardshain

🕚 Beginn: 11:00 Uhr

🚗 Highlight für Auto- und Motorradfans:

Hunderte Old- & Youngtimer – Treffpunkt für Liebhaber klassischer Fahrzeuge.

👉 Zufahrt für Ausstellerfahrzeuge:

Über die Kreuzung Wissener Straße / Grafenstraße

🅿️ Besucherparkplätze:

Kostenfrei und ausreichend in der Umgebung vorhanden

🎪 Veranstalter:

Kultur- & Festgemeinschaft Gebhardshain (KuFeG) in Zusammenarbeit mit AK-Oldtimer Gebhardshain

🍔 Verpflegung:

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt

📣 Tipp: Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall!