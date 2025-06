Neue Maschinisten für Wendener Feuerwehr

(wS/ots) Wenden 24.06.2025 | Die Feuerwehr Wenden hat kürzlich einen umfassenden Maschinistenlehrgang durchgeführt. Dieser bereitete die Einsatzkräfte auf die vielfältigen Herausforderungen im Bereich der Wasserversorgung und Pumpentechnik vor. Der rund 40-stündige Lehrgang umfasste theoretische und praktische Inhalte, um den Teilnehmern ein tiefgehendes Verständnis und praktische Fähigkeiten zu vermitteln.

Themen innerhalb des Lehrgangs waren unter anderem die Pumpenkunde und die Gerätebedienung.

Die Teilnehmer erhielten eine fundierte Einführung in die verschiedenen Arten von Feuerwehrpumpen, darunter tragbare Feuerlöschkreiselpumpen und fest eingebaute Pumpen in Feuerwehrfahrzeugen. Dabei wurden die technischen Eigenschaften, Einsatzmöglichkeiten und Wartungsaspekte der Geräte behandelt. In praktischen Übungen lernten die Teilnehmer, die Pumpen korrekt anzuschließen, zu bedienen und zu überwachen, um im Einsatzfall schnell und effizient handeln zu können.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil war die Löschwasserversorgung und -förderung. Der Schwerpunkt lag hierbei auf der Planung und Durchführung der Löschwasserversorgung, insbesondere bei längeren Wegstrecken. Die Teilnehmer lernten, wie man eine stabile Wasserversorgung über mehrere hundert Meter aufbaut, inklusive der Verwendung von Schlauchleitungen, Wasserentnahmestellen sowie Möglichkeiten Druckschwankungen zu bewältigen. Bestandteil war ebenso das Nutzen von offenen Wasserentnahmestellen (z.b. Flüsse oder Teiche) aber auch Wasserentnahmen aus dem Hydrantennetz.

Es wurden verschiedene Szenarien durchgespielt, um die Flexibilität und das schnelle Handeln in der Praxis zu fördern. Der Schutz der Umwelt hat im Feuerwehrdienst einen hohen Stellenwert. Deshalb wurden alle Teilnehmer für umweltgerechtes Handeln sensibilisiert, insbesondere im Hinblick auf den Schutz von Gewässern und die Vermeidung von Wasserverschmutzung. Der Lehrgang wurde unter der fachkundigen Aufsicht von Lehrgangsleiter Sebastian Clemens und seinem Team durchgeführt.

Sie sorgten für eine professionelle Betreuung, eine ausgewogene Mischung aus Theorie und Praxis sowie eine motivierende Lernatmosphäre. Die Teilnehmer konnten ihre Kenntnisse durch praktische Übungen vertiefen, bei denen sie die Geräte selbst bedienen und verschiedene Einsatzszenarien durchspielen konnten.

Gruppenbild Feuerwehr Wenden