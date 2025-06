Letzte Hilfe Kurs am 5. Juli 2025 in Kreuztal

(wS/drk) Kreuztal 23.06.2025 | Wie begleitet man schwerkranke und sterbende Menschen am Lebensende? Antworten auf diese Frage gibt der „Letzte Hilfe Kurs“, der am Samstag, den 5. Juli 2025, in Kreuztal angeboten wird.

Der Kurs findet von 10:00 bis 15:00 Uhr in der Ernsdorfstraße 5, 57223 Kreuztal, statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro. Veranstalter ist die Ambulante Hospizhilfe der Diakoniestation Kreuztal.

Ziel des Kurses ist es, das „kleine 1×1 der Sterbebegleitung“ zu vermitteln – also grundlegendes Wissen und praktische Hilfen für den Umgang mit schwerkranken und sterbenden Menschen. Die Teilnehmenden sollen am Ende wissen, wie es geht.

Eine Anmeldung ist erforderlich und kann telefonisch unter 02732 – 1028 oder per E-Mail an platte@diakoniestation-kreuztal.de erfolgen.

Weitere Informationen gibt es unter: www.diakoniestation-kreuztal.de

