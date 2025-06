Einbruch in Fachgeschäft – Motorsägen und Heckenschneider entwendet

(wS/ots) Siegen 23.06.2025 | In der Nacht von Samstag auf Sonntag (22.06.2025) sind unbekannte Täter in ein Fachgeschäft für Forstgeräte in Siegen eingebrochen.

Die Täter beschädigten gegen 3 Uhr morgens ein Schaufenster und verschafften sich Zutritt zum Gebäude an der Straße „Garnisonsring“. Anschließend entwendeten sie mehrere hochpreisige Motorsägen und Heckenschneider der Marken Stihl und Husqvarna.

Weitere Informationen zur Tatbeute liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

