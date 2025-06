Schwerer Verkehrsunfall zwischen Eckmannshausen und Herzhausen – Zwei Verletzte, Rettungshubschrauber im Einsatz

(wS/red) Netphen 03.06.2025 | Am Dienstagnachmittag gegen 17:15 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Straße „Am Hainberg“ zwischen den Ortschaften Eckmannshausen und Herzhausen. Zwei Fahrzeuge stießen in einer leichten Kurve frontal zusammen. Beide Fahrer wurden verletzt, einer davon schwer. Die Unfallstelle wurde zum Schauplatz eines umfangreichen Rettungseinsatzes.

Ein Fahrer eines Mini war von Herzhausen in Richtung Eckmannshausen unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Kia.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kia von der Fahrbahn geschleudert, überschlug sich und kam auf dem Dach in einem angrenzenden Grünstreifen zum Liegen. Der Kia-Fahrer wurde verletzt und nach einer Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Für den schwer verletzten Mini-Fahrer gestaltete sich die Lage dramatischer: Er war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Rettungsgerät befreit werden. Die Einsatzkräfte handelten routiniert und koordiniert. Auch der Rettungshubschrauber „Christoph 25“ aus Siegen wurde alarmiert und landete auf einer nahegelegenen Wiese, um eine schnelle medizinische Versorgung sicherzustellen.

Neben mehreren Rettungswagen und dem Notarzt waren zahlreiche Feuerwehrkräfte im Einsatz. Sie übernahmen nicht nur die technische Rettung, sondern stellten auch den Brandschutz sicher und sperrten die Unfallstelle weiträumig ab.

Während der Rettungsmaßnahmen, der polizeilichen Unfallaufnahme und der Bergung der beiden Fahrzeuge – beide gelten als Totalschaden – musste die Fahrbahn vollständig gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!