Mauerbruch an Stadtmauer-Teilstück Fußweg zwischen Hinterstraße und Siegbergstraße gesperrt

(wS/si) Siegen 03.06.2025 |Im Zuge der Arbeiten an den Teilstücken der Siegener Stadtmauer wird derzeit auch das Mauerstück in der Siegbergstraße im Bereich des Parkhauses Hinterstraße saniert. Die Mauer ist so marode, dass es dort jetzt zu einem sog. „Schalenbruch“ gekommen ist, das heißt, Teile des alten Mauerwerks haben sich während der Sanierungsarbeiten gelöst.

Die Fachleute, die das rund 80 Meter lange Mauerstück in Handarbeit sanieren und verfugen, beheben derzeit den Mauerbruch. Aus diesem Grund bleibt der rund 20 Meter lange Fußweg zwischen Hinterstraße und Siegbergstraße (neben Café Cucú) voraussichtlich für drei Wochen gesperrt. Im Zuge der Sanierungsarbeiten entfernen Fachleute die Fugen der Mauer und ersetzten beschädigte und verwitterte Steine. Auch Bewuchs, der sich über die Jahre in der Mauer festgesetzt hatte, wird beseitigt. Im Anschluss wird das Mauerwerk per Hand verfugt.

Der Mauerbruch zeigt, wie hoch der Sanierungsbedarf an den Stadtmauer-Teilstücken ist. Den Zeitplan zum Abschluss der gesamten Sanierungsmaßnahme im Sommer mit insgesamt acht Bauabschnitte sei aber nicht betroffen, informiert Projektleiter Jürgen Katz von der städtischen Straßen- und Verkehrsabteilung.

