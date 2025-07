Challenge Roth 2025 – Alexander Wassmann und RSV Staffel überzeugen auf Langdistanz

(wS/rsv) Kreuztal 10.07.2025 | Bei der traditionsreichen DATEV Challenge Roth am 6. Juli 2025 stellten sich mit

Einzelstarter Alexander Wassmann sowie der RSV Mixed-Staffel, bestehend aus Laura Irle,

Markus Ruschin und Kai Eling, insgesamt vier Athleten des RSV Osthelden der legendären

Triathlon-Langdistanz – und bewältigten die 226 Kilometer vor atemberaubender Kulisse im

stimmungsvollen Stadion von Roth.

Der Wettkampftag begann mit dem 3,8 Kilometer langen Schwimmen im 25,3 Grad warmen

Main-Donau-Kanal. Dies bedeutete an diesem Tag Neo-Verbot für alle Teilnehmer. Hier

konnte Alexander, der um 7:35 Uhr in Wasser ging, mit einer Zeit von 1:16:53 Stunden

solide ins Rennen starten. Laura Irle, die am Freitag vor der großen Challenge bereits den

vierten Platz bei der Junior Challenge Roth belegte, übernahm den wichtigen ersten Teil

der Staffel. Unter anderem mit Olympia-Teilnehmerin Leonie Beck startete Laura das

Rennen mit dem Kanonenschlag um 9:20 Uhr in der ersten Staffelgruppe. „Die

Leistungsdichte der Staffel-Schwimmer war wie erwartet höher als beim Einzelstart, sodass

ich die ersten 1000m im schnellen Feld zunächst meinen Platz finden musste. Vom Start

weg gab es hier bereits Positionskämpfe, wo man den ein oder anderen Arm abbekommen

hat“ resümiert Laura ihren Start. Nichtsdestotrotz ging Sie das Rennen schneller an und

konnte bereits nach 1:09:04h den Staffel-Chip an Markus Ruschin übergeben, der

abfahrbereit am Fahrrad wartete.

Es folgte die 180 Kilometer lange Radstrecke, aufgeteilt auf zwei Runden durch die

fränkische Hügellandschaft, inklusive des berühmten Solarer Bergs, an dem tausende Fans

für Gänsehautstimmung sorgten. Mit 5:45:48 Stunden fuhr Alexander ein starkes Rad-Split

mit einem Schnitt von über 31 km/h. „Am Solarer Berg bekommt man das Lächeln nicht aus

dem Gesicht. Die Stimmung dort ist einfach einzigartig – man kann es kaum in Worte

fassen, wie die Zuschauer einen anfeuern. Das hat mich echt durch die Strecke getragen“,

so Alexander nach dem Rennen. Markus Ruschin, der zwei Stunden später auf das Rad

stieg, absolvierte die zwei Runden durch die heiße und zunehmend schwüler werdende

Mittagszeit in 6:25:00 Stunden.

Die zweite Etappe des Rennens war eine enorme Herausforderung für beide Athleten:

„Nach den Radfahrern habe ich gedacht, ich kann keinen Meter mehr laufen. So

anspruchsvoll, wellig und in der zweiten Runde auch sehr windig war die Strecke. Aber der

Wille und die Zuschauer haben mich immer wieder motiviert“, beschreibt der 45-Jährige

Alexander die mentale und körperliche Härte vor dem abschließenden Marathon. „Die Hitze

in der ersten Runde und dann zusätzlich der immer stärker werdende Wind, vor allem in

der zweiten Runde, haben mir alles abverlangt. Am Solarer Berg musste ich aufpassen,

dass ich nicht total übertreibe bei den ganzen Fans“, kommentierte Markus, dem die

Wetterbedingungen sehr zusetzten, den äußerst harten Rad-Split. Sichtlich geschafft aber

glücklich übergab der 54 jährige in der Wechselzone 2 an Kai Eling für den Marathon.

Angefeuert von den extra angereisten RSV’lern ging es schließlich für Alexander

Wassmann und Kai Eling auf die letzten 42,2km. Die Strecke führt zunächst leicht abfallend

zum Kanal wo zahlreiche Zuschauer den Athleten auf den ersten 25 Kilometer zujubelten,

bevor es leicht wellig zurück nach und durch Roth hinauf nach Büchenbach und wieder

zurück ins Stadion nach Roth ging. Ab Kilometer 26, kurz nach dem legendären Abschnitt

des Main-Donau-Kanals in Richtung Roth, begannen dann die Waden von Alexander zu

krampfen. „Es war ein Kampf gegen die Muskulatur. Der Schmerz war da, aber der Wille,

ins Ziel zu kommen, war stärker“, erzählt der Triathlet. Doch der wahre Höhepunkt des

Rennens kam bei Kilometer 35, als der berüchtigte Anstieg nach Büchenbach begann.

„Dieser Anstieg ist wirklich nichts für schwache Nerven. Aber was dann passierte, war

unglaublich: Ich wurde von höchster Stelle angefeuert, nämlich von Felix Walchshöfer, dem

Veranstalter der Challenge Roth, der mit einem E-Scooter an der Strecke war. Diese

Unterstützung hat mir nochmal richtig Energie gegeben!“ berichtet Alexander über das

unerwartete Highlight des Rennens. Ähnlich erging es Kai Eling, der die ersten 25

Kilometer sehr schnell und gleichmäßig anging und auf Kurs 2:50h lag: „am Kanal entlang

war die Stimmung so gut, dass man aufpassen musste, nicht zu schnell anzugehen. Nach

etwa 22 Kilometer machte der linke Oberschenkel schon leicht zu, ab KM31 dann der

rechte, aber es war so eine krasse Stimmung an der Strecke, dass man einfach immer

weiter gemacht hat. In Roth kam mir dann Felix entgegen und klatschte alle Athleten ab –

auch das hat nochmal Motivation gegeben. Der Anstieg nach Büchenbach hat mir dann

aber doch den letzten Zahn gezogen.“ In 4:10:56 Stunden kämpfte sich Alexander W. über

die 42,2 Kilometer und erreichte schließlich das Zielstadion von Roth, wo ihn begeisterte

Zuschauer:innen erwarteten. Kai finishte den Marathon bei seinem Debüt über diese

Strecke in 2:51:57h.

Mit seiner Gesamtzeit von 11:24:00 Stunden erreichte Alexander W. den 1.400. Platz im

Gesamtfeld und belegte damit den 219. Rang in der Altersklasse M45 – eine starke

Platzierung angesichts der internationalen Konkurrenz und über 3.500 Einzelstarter:innen.

Bei den Mixed-Staffeln erreichten Laura, Markus und Kai als RSV Osthelden einen

hervorragenden 107. Platz von 351 Mixed Staffeln.

„Die Atmosphäre in Roth ist mit nichts vergleichbar – besonders am Solarer Berg oder beim

Zieleinlauf. Das war Gänsehaut pur“, sagte der Einzel-Finisher vom RSV Osthelden nach

seiner bereits dritten Langdistanz. Für Alexander, Laura, Markus und Kai ist die erfolgreiche

Teilnahme an der Challenge Roth ein persönlicher Höhepunkt – aber sicher nicht das Ende

der sportlichen Reise: „Egal ob als Sportler oder Zuschauer, wir kommen wieder!“ so das

einstimmige Resümee.

Die Challenge Roth gilt als einer der beliebtesten Triathlons weltweit und zieht jedes Jahr

Profis und Altersklassenathlet:innen aus über 70 Nationen an. Für die Athleten des RSV

Osthelden war es ein rundum gelungener Tag – mit starker Leistung und

unvergesslichen Momenten.