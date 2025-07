Großeinsatz in Driedorf – 44-Jähriger mit Waffen festgenommen

(wS/ots) Driedorf/Heisterberg, 23. 07 2025 | Ein Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften hat am Mittwochabend die Region rund um den Heisterberger Weiher in Atem gehalten. Gegen 17:30 Uhr war auf zahlreichen Smartphones eine amtliche Warnmeldung über die Apps „hessenWARN“ und „Nina“ erschienen. Der Hinweis: „Polizeilicher Einsatz – keine Anhalter mitnehmen im Bereich Breitscheid, Driedorf und Greifenstein.“

Die Lage entwickelte sich bereits am Nachmittag: Gegen 15:00 Uhr meldeten Zeugen einen 44-jährigen Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Er soll sich in Richtung Höllkopf/Heisterberg entfernt haben – möglicherweise bewaffnet.

Sofort wurde ein groß angelegter Polizeieinsatz eingeleitet. Neben Streifen aus dem Lahn-Dill-Kreis kamen auch ein Polizeihubschrauber, Spürhunde und das Spezialeinsatzkommando (SEK) zum Einsatz. Zusätzlich waren speziell ausgebildete Verhandlungskräfte vor Ort, um mit dem Mann in Kontakt zu treten.

Die Situation blieb über Stunden unklar. Erst gegen 21:10 Uhr konnte der Mann durch das SEK überwältigt und festgenommen werden. Nach Polizeiangaben stand der 44-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Bei seiner Festnahme wurden mehrere Waffen sichergestellt.

Der Mann stammt aus dem Lahn-Dill-Kreis und wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

Die Polizei betonte, dass zu keinem Zeitpunkt eine akute Gefährdung für die Bevölkerung bestand, rief jedoch aus Sicherheitsgründen zur Vorsicht auf. Der Einsatz wurde am späten Abend beendet. Die Ermittlungen dauern an.

Foto: Markus Klümper