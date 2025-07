Update: Pferd auf der Lurzenbach schwer verletzt – Zeugen gesucht

(wS/red) Oberschelden 24.07.2025 | ( UPDATE ) zum Artikel vom 23. Juli 2025: Pferd in Oberschelden-Lurzenbach verletzt

In unserem Artikel vom 23. Juli 2025 berichteten wir über ein verletztes Pferd, das am 22. Juli 2025 auf einer Weide in Oberschelden-Lurzenbach festgestellt wurde. Zunächst stand der Verdacht im Raum, dass die Verletzungen möglicherweise durch Fremdeinwirkung verursacht worden sein könnten.

Nach Rücksprache mit mehreren Tierärzten ergibt sich nun ein verändertes Bild: Aktuellen Einschätzungen zufolge ist es durchaus möglich beziehungweise ist davon auszugehen, dass sich das Pferd die Verletzungen selbst an der Litze des Weidezauns zugefügt hat.

Die Polizei ermittelt dennoch weiterhin – im Verdacht auf Sachbeschädigung und Tierquälerei.

Wir bitten unsere Leserinnen und Leser, die bisherigen Informationen im Lichte dieser neuen Erkenntnisse zu betrachten.

(wS/red) Oberschelden 23.07.2025 | Am Dienstag, den 22. Juli, wurde auf einer Koppel auf der Lurzenbach in Oberschelden ein Pferd schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum zwischen 9:30 Uhr und 11:00 Uhr.

Das 28-jährige Warmblut trug Verletzungen davon, die möglicherweise mit einem scharfen Gegenstand verursacht wurden. Aufgrund der Art der Wunden kann ein vorsätzliches Handeln nicht ausgeschlossen werden.

Nun werden Zeugen gesucht, die in dem genannten Zeitraum etwas Ungewöhnliches bemerkt haben.

Wer hat am Dienstagvormittag Personen in der Nähe der Koppel gesehen?

Gab es Auffälligkeiten bei den Pferden – etwa Unruhe oder scheues Verhalten?

Die Weide befindet sich gut sichtbar auf der Lurzenbach, links von der Oberschelderstraße aus. Jeder Hinweis kann helfen, den Vorfall aufzuklären.

Hinweise an die Polizei Siegen unter 0271/70990 oder jede andere Dienststelle.

Fotos: wirSiegen.de

