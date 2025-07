Hoher Sachschaden: Zwei Pkw kollidieren an Kreuzung Freudenberger Straße / Trupbacher Straße

(wS/red) Siegen 26.07.2025 | Am Samstagmittag gegen kurz nach 12 Uhr kam es in Siegen zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Freudenberger Straße / Trupbacher Straße. Beteiligt waren zwei Pkw: ein 32-jähriger Fahrer eines BMW und ein 48-jähriger Fahrer eines VW.

Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte der BMW-Fahrer, die Freudenberger Straße (L562) zu überqueren und seine Fahrt in Richtung Trupbacher Straße fortzusetzen. Zur gleichen Zeit befuhr der VW-Fahrer die Freudenberger Straße aus Richtung Siegen kommend in Fahrtrichtung Freudenberg. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Im BMW befand sich zudem eine Beifahrerin. Sie wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Ob sie durch die Wucht des Aufpralls verletzt wurde, war zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch unklar.

Da die Kreuzung durch eine Ampelanlage geregelt wird, liegt der Verdacht nahe, dass einer der beiden Fahrer bei Rotlicht gefahren ist. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppunternehmen übernahm den Abtransport. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz, kontrollierte auslaufende Betriebsmittel und stellte den Brandschutz sicher. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

. .? 👉