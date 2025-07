ManV-Alarm in Burbach: Mehrere Personen benötigten medizinische Hilfe nach gemeinsamer Mahlzeit

(wS/red) Burbach 30.07.2025 | Ein massiver Rettungseinsatz hat am Mittwochabend den Burbacher Ortsteil Niederdresselndorf erschüttert. Kurz vor 20 Uhr rückten zahlreiche Einsatzkräfte in den Schwalbenweg aus. Grund dafür war ein sogenannter „ManV1“-Alarm – die Abkürzung steht für „Massenanfall von Verletzten“ und wird ausgelöst, wenn fünf oder mehr Personen gleichzeitig medizinische Hilfe benötigen.

Nach ersten Informationen hatten mehrere Personen nach einem gemeinsamen Essen über plötzliches Unwohlsein und Übelkeit geklagt. Die gesundheitliche Beeinträchtigung war so gravierend, dass umgehend ein Großaufgebot an Rettungskräften benötigt wurde. Auch der Siegener Rettungshubschrauber „Christoph 25“ wurde alarmiert und landete in unmittelbarer Nähe zur Einsatzstelle. Gemeinsam mit den bereits eingetroffenen Rettungskräften und einer weiteren Notärztin bzw. einem weiteren Notarzt wurde umgehend die medizinische Erstversorgung eingeleitet.

Vor Ort wurden die Betroffenen untersucht, stabilisiert und anschließend in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die genaue Ursache für die plötzlichen Beschwerden ist derzeit noch unklar. Eine mögliche Lebensmittelvergiftung wird nicht ausgeschlossen, entsprechende Untersuchungen wurden eingeleitet.

Einsatzkräfte der Feuerwehr waren ebenfalls vor Ort und leisteten Tragehilfe. Auch die Polizei war anwesend.

Weitere Informationen folgen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

