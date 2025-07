„Onnergrond“ rockt Neunkirchen – Sieben Bands live am 23. August!

(wS/ne) Neunkirchen 30.07.2025 | Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Nur noch wenige Wochen, dann steigt am 23. August, 14 Uhr, auf dem PWS-Offroad-Gelände in Struthütten die zweite Auflage von „Rock im Onnergrond“.

Zahlreiche hochwertige Bands hatten sich beworben, sodass es den Verantwortlichen nicht leicht fiel, sieben davon auszusuchen. „Wir hoffen, dass das vielfältige und facettenreiche Line-Up wieder viele Rock- und Metalfans anlocken wird“, zeigt sich Sylvia P. Heinz nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr optimistisch. Die Leiterin der Stabsstelle „Regionale Entwicklung“ hatte das Open-Air-Format damals aus der Taufe gehoben und gemeinsam mit ihrem Team ein sehr gelungenes und gut besuchtes Event organisiert.

Opener des Konzerttages ist die Band „SANNER“ aus Erndtebrück. Die fünf leidenschaftlichen Youngsters gehen mit einer Mischung aus Metalcore und Alternative Rock an den Start. Ihr „New Skool Metal“ ist sogar schon Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich aufgefallen!

Anschließend stehen mit „My Monkey“ zwei Brüderpaare auf der Bühne. Ihre Musik bezeichnen die vier Musiker als „Alternative Sub Rock“, der sich am Sound von Bands wie U2, Pearl Jam und Placebo orientiert.

Dann kommt mit „Hear Olympia!“ Besuch aus Herdorf. Das musikalische Spektrum der Band erstreckt sich von Punkrock über Pop-Punk bis hin zu Hardcore. Das Quintett verspricht „catchy Melodien und Mitsing-Parts“ für alle.

„Heavy-Metal-Funk knallhart serviert“, mit dieser Maßgabe treten „Adams Fall“ bei Rock im Onnergrond an. In ein Studio-Album gegossen heißt das „Funk meets Gozilla“, live wird das zu einem Spektakel für alle Headbanger und Pogo-Fans.

Bands wie NOFX oder No Use For a Name haben die Skatepunks von „For Heads Down“ inspiriert. Bei Thousand Islands unter Vertrag, hatten die fünf Musiker im vergangenen Jahr sogar die Gelegenheit, durch Kanada zu touren und zahlreiche Fans zu begeistern.

Seit 30 Jahren stehen „Infinite Horizon“ für eine perfekte Symbiose aus progressivem, melodischem und powergeladenem Metal. Das verschaffte ihnen bereits Konzerte als Support von Bands wie Queensryche, Blaze Bailey oder Threshold. „Infinite Horizon“ stellen ihr Können als einzige Band bereits zum zweiten Mal bei „Rock im Onnergrond“ unter Beweis.

Last but noch least folgen die Thrash Metaller „Suicide of Society“. Energiegeladen und ehrlich pendelt die Musik des Quintetts zwischen Riffgewittern und Melodien, zwischen Mitsing- und Instrumentalparts sowie zwischen sozialkritischen Texten und stimmungsvollen Konzerten.

Neben handgemachter Musik gibt es – dank der teilnehmenden Vereine – ein breites Angebot an Getränken und Speisen. „Wir sind sehr froh, dass wir auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Ehrenamtliche gewinnen konnten, die das Event gemeinsam mit uns stemmen werden“, freut sich Sylvia P. Heinz. Zudem wird „Rock im Onnergrond“ von der Sparkasse Burbach-Neunkirchen, der Westenergie und der Ausbildungsmesse SüdSiegerland e.V. finanziell unterstützt. Die PWS GmbH stellt der Gemeindeverwaltung ihr Gelände und ihre Infrastruktur kostenlos zur Verfügung und unterstützt auch personell.

„Daher ist der Eintritt auch in diesem Jahr wieder frei“, so Sylvia P. Heinz. Die Organisatoren der Veranstaltung bitten um Verständnis dafür, dass am Eingang eine Einlasskontrolle stattfindet. Die Besucher werden angehalten, den ÖPNV zu nutzen. Darüber hinaus stehen Parkplätze in ausreichender Zahl zur Verfügung. Alle wichtigen Infos sind auf der Homepage der Gemeinde unter www.neunkirchen-siegerland.de/Kultur-Freizeit/Rock-im-Onnergrond/ zu finden.

Auch Bürgermeister Marco Schwunk freut sich bereits auf das Event: „Angesichts des breiten musikalischen Spektrums hoffen wir, dass an den Erfolg des Vorjahres anknüpfen zu können“, so der Verwaltungschef, der sogar schon den Termin für das kommende Jahr in der Tasche hat: „Für 2026 haben wir den 5. September fix gemacht. Interessierte Bands können sich ab Oktober bewerben. Über Beginn und Dauer der Bewerbungsfrist informieren wir über unsere Social-Media-Kanäle.“

Der Fokus des Orga-Teams liegt nun aber wieder auf dem 23. August, wenn „die glorreichen Sieben“ den Freien Grund zum Beben bringen.

Boris Edelmann (Stabsstelle „Regionale Entwicklung“), Bürgermeister Marco Schwunk, Sylvia P. Heinz, die Leiterin der Stabsstelle „Regionale Entwicklung“ und Ordnungsamtsleiter Simon Meyer bei der Vorstellung der sieben Bands, die am 23. August bei „Rock im Onnergrond“ die Bühne rocken werden.

