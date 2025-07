Region zeigen, Gemeinschaft stärken – Mitmachaktion rund um REGIONALE-Projekte

(wS/si) Siegen 30.07.2025 | Die Südwestfalen Agentur GmbH lädt im Rahmen des Präsentationsjahres der REGIONALE 2025 engagierte Bürger, Vereine, Kommunen oder Unternehmen ein, REGIONALE-Gastgeber zu werden. Ziel ist es, eigene Entdeckungstouren zu spannenden Projekten der REGIONALE 2025, der Regionale 2013 und des Modellvorhabens „Smart Cities: 5 für Südwestfalen“ anzubieten – und so anderen die eigene Region aus einer neuen Perspektive zu zeigen. Wer in den Sommerferien Lust hat, Familie, Freundes- oder Kollegenkreis zu zeigen, was sich in der Nachbarschaft oder Umgebung tut, kann ab sofort unter www.regionale-suedwestfalen.com/regionale-gastgeberinnen Gastgeber werden – mit eigener Route, ganz individuell geplant.

Vom Rundgang durch die weltbekannte und bald autofreie Altstadt von Freudenberg, über eine Fahrradtour oder Wanderung zu Projekten der Regionale 2013, wie dem Biggeblick bei Attendorn oder der Himmelstreppe bei Meschede, bis hin zu einer Bahnfahrt zu innovativen REGIONALE-Projekten aus den Bereichen Digitale Bildung oder Stadtentwicklung in Soest und Werl: Einen Blick in die Zukunft der Region werfen kann man fast überall in Südwestfalen. Beispielrouten und FAQs sind online verfügbar und können vielfältig sein. Spaziergang oder Radtour, kleiner Rundgang oder Tages-Trip.

Gute Gründe mitzumachen

Mitmachen lohnt sich, weiß Felix Liesen aus dem REGIONALE-Team der Südwestfalen Agentur GmbH: „Gastgeber bekommen von uns nicht nur ein attraktives Starterpaket und Unterstützung bei der Planung ihrer Touren. Sondern sie helfen auch, sichtbar zu machen, was die Region alles kann! Erste Gastgeber haben sich schon gemeldet und wir freuen uns, wenn weitere Interessierte hinzukommen.“

Besonderes Extra für Gastgeber

Wer sich jetzt für die Aktion anmeldet, kann im November kostenlos an einer exklusiven Entdeckertour teilnehmen, organisiert von der Südwestfalen Agentur GmbH – mit spannenden Einblicken in innovative Projekte der REGIONALE 2025 und als Inspiration für eigene Touren.

Infos und Anmeldung zur Aktion „REGIONALE-Gastgeber“ gibt es unter:

www.regionale-suedwestfalen.com/regionale-gastgeberinnen.

Die REGIONALE 2025 ist ein Strukturprogramm des Landes NRW. Sie wird aus Mitteln der Städtebauförderung des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt.

Die REGIONALE-Gastgeber können nicht nur eigene Touren organisieren, sondern sich Anfang November selbst Inspirationen bei einer exklusiven Entdeckertour der Südwestfalen Agentur GmbH holen. Die erste Entdeckertour für Gastgeber:innen im Mai wurde gut angenommen und führte unter anderem an die Himmelstreppe am Hennesee bei Meschede. Foto: Johanna Maurer-Pätzold, Südwestfalen Agentur GmbH

