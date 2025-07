Radverlust nach Bremsvorgang – Verkehrsbehinderung auf der B62 am Kreisel in Netphen

(wS/no) Netphen 30.07.2025 | Gegen 15 Uhr kam es auf der B62 bei Netphen zu einem ungewöhnlichen Vorfall: Ein PKW der Marke Peugeot verlor während der Fahrt ein Vorderrad, nachdem der Fahrer verkehrsbedingt stärker bremsen musste.

Die Familie hatte zuvor an einer Tankstelle gehalten und wollte anschließend wieder auf die B62 in Richtung Netphen auffahren. Beim Anbremsen lösten sich offenbar die Antriebswelle sowie tragende Teile am linken Vorderrad. Das Fahrzeug setzte auf der Fahrbahn auf und verlor dabei Öl und andere Betriebsstoffe.

Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr der Stadt Netphen sperrte die B62 zunächst ab und kümmerte sich um die auslaufenden Flüssigkeiten. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Während der Einsatzmaßnahmen kam es zu einer einseitigen Sperrung der Bundesstraße. In der Folge bildete sich ein Rückstau aus Richtung Netphen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Fotos: Nico Eggers / Netphen-Online

? 👉