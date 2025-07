Neue sanitäre Anlagen und verbesserter Brandschutz: Rund 20 „Ferienbaustellen“ an Siegener Schulgebäuden

(wS/si) Siegen 30.07.2025 | Die Technische Gebäudewirtschaft (TGW) der Stadt Siegen nutzt die Sommerferien für die besonders lärm- und schmutzintensiven Arbeiten in und um die städtischen Schulgebäude – in Summe rund 20 „Ferienbaustellen“, von kleineren Reparaturen bis hin zu umfangreichen Sanierungen und Umbauten. „Großprojekte“ sind der Schulhof der Jung-Stilling-Schule, die neue Pellet-Heizung an der Pestalozzischule sowie die Sanierung der sanitären Anlagen an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule. Ein weiterer Fokus bei den Baumaßnahmen liegt auf der Modernisierung und Verbesserung des Brandschutzes. „Ferienzeit ist für uns Bauzeit, weil wir den Schulbetrieb nicht stören. Wir investieren in diesen Ferien mehr als 4 Mio. Euro in unsere Schulen und damit in eine moderne Bildungsinfrastruktur. Mit den Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten verbessert sich die Lernumgebung für viele Schülerinnen und Schüler im gesamten Stadtgebiet“, sagt Bürgermeister Steffen Mues.

An der Jung-Stilling-Schule wird bis zum Jahresende der Schulhof komplett neugestaltet. An der Pestalozzischule und der Montessori-Schule – beide mit Standort am Lindenberg – wird für knapp 940.000 Euro eine neue Pellet-Heizung eingebaut. Die Anlage ist CO2-neutral und damit wesentlich nachhaltiger als die bisherige Gasheizung.

An der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule werden die alten WC-Anlagen auf dem Pausenhof derzeit abgebrochen, denn diese werden für knapp 400.000 Euro vollständig saniert sowie die Elektroverteilung erneuert. Zudem wird noch die Decke im Foyer an neue Brandschutzbestimmungen angepasst, Umgestaltung und Erweiterung des Foyers inklusive.

Über die Ferien wird deshalb zuerst die alte Decke abgenommen. Die WC-Anlage am Pausenhof wird so umgestaltet, dass Platz für einen weiteren Raum geschaffen wird, der für schulische Zwecke genutzt werden kann. Deshalb wird auch die Fassade bei den Toiletten zum Teil neugestaltet. Da die Arbeiten nicht über die Ferien abgeschlossen werden können, wird auf dem Schulhof eine Container-Toilette für den Übergang aufgestellt. Die Sanierung und der Umbau der Toiletten wird voraussichtlich sechs Monate dauern, die Arbeiten am Foyer werden bis in das kommende Jahr reichen.

Der Brandschutz wird auch in anderen Schulgebäuden verbessert: An der Grundschule Kaan-Marienborn, der Geisweider Schule, der Friedrich-Flender-Schule (Weidenau), der Grundschule Eiserfeld, an der Nordschule, der Obenstruthschule sowie der Spandauer Grundschule wird der Brandschutz verbessert, etwa durch den Einbau neuer Brandschutz-Türen.

An weiteren Schulen, wie dem Fürst-Johann-Moritz Gymnasium sowie der Gesamtschule Am Rosterberg, werden zudem die Brandschutzklappen in den Lüftungssystemen ausgetauscht und modernisiert. Durch diese wird die Ausbreitung von Rauch durch die Lüftungssysteme verhindert. Die Hauptschule Achenbach erhält im Treppenhaus ebenfalls eine neue Brandschutzdecke. Aber auch die Lernumgebung sowie die Ausrüstung der Schulen mit moderner Technik für den Unterricht wird verbessert. So erhalten die Grundschule in Eisern und die Diesterwegschule neue Akustikdecken. Diese „schlucken“ den Schall und reduzieren damit den Lärmpegel für die Schülerinnen und Schüler. Zudem wird an sechs Schulen (Geisweider Schule, Birlenbacher Schule, Sonnenhangschule, Hammerhütter Schule, Glückaufschule und Nordschule) WLAN für den Unterricht bereitgestellt. Hier werden Mittel aus dem „Digitalpakt“ des Landes Nordrhein-Westfalen genutzt, um die Digitalisierung an den Schulen voranzutreiben.

„Neben den großen Arbeiten haben wir aber auch mit kleinen Reparaturen und Verbesserungen zu tun. So müssen Türen ausgetauscht, neue Fenster eingebaut und Malerarbeiten durchgeführt werden, einige sind dabei so umfangreich, dass sie nicht in den Sommerferien abgeschlossen werden können“, sagt Jörg Heide von der Technischen Gebäudewirtschaft, die die Vorhaben nicht nur plant, sondern auch im ständigen Austausch mit den Handwerkern vor Ort steht und die Fortschritte überprüft.

Bürgermeister Steffen Mues und der Projektverantwortliche Dennis Päulgen machen sich ein Bild der Sanierung der Außentoiletten der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule.

Die Arbeit hat begonnen: Für die komplette Sanierung werden die Toiletten an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule zuerst entkernt. Fotos: Stadt Siegen