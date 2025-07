Rockiger Freitag in Netphen: HARAKIRI live am 1. August

(wS/fk) Netphen 30.07.2025 | Die Konzertreihe „Freitags in Netphen 2025“ geht in die zweite Runde – und wie! Am Freitag, den 1. August 2025, sorgt die Siegerländer Rock-Institution HARAKIRI für musikalisches Beben auf dem Marktplatz in Obernetphen.

Seit über 25 Jahren steht HARAKIRI für Classic Rock vom Feinsten. Die Setlist liest sich wie ein Streifzug durch die Rockgeschichte: Von AC/DC, Led Zeppelin und Whitesnake bis hin zu Muse und Foo Fighters. Auch ruhigere Töne sind mit dabei – akustische Rock-Perlen laden zum Durchatmen ein. Spätestens bei „La Grange“ von ZZ Top ist dann endgültig Partyzeit angesagt.

Ganz gleich ob Festivalbühne oder Straßenfest – HARAKIRI liefert stets eine energiegeladene Performance.

Netphen-Events freut sich auf insgesamt vier Wochen voller Live-Musik mit vier großartigen Bands. Die Bühne steht direkt beim Restaurant Stella auf dem Marktplatz in Obernetphen.

Der Eintritt ist frei – lediglich ein Pfandbecher für 4 € ist für den Getränkekauf notwendig.

Ein Hinweis an alle Besucher: Bitte nutzt die bereitgestellten WC-Häuschen und helft mit, Netphen sauber zu halten. Danke!