Frontalzusammenstoß auf der Kölner Straße – Mitarbeiter eines nahegelegenen Geschäfts leisten Erste Hilfe

(wS/red) Niederschelderhütte. Am Dienstag gegen 13:40 Uhr kam es in der Kölner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge frontal miteinander kollidierten. Nach ersten Angaben der Polizei war ein 30-jähriger Autofahrer mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn, streifte zunächst ein entgegenkommendes Auto und prallte anschließend frontal mit einem weiteren Pkw zusammen.

Trotz des Zusammenstoßes blieben alle Beteiligten glücklicherweise unverletzt. An den Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

In unmittelbarer Nähe der Unfallstelle befindet sich ein Geschäft für Kfz-Teile. Dessen Mitarbeiter wurden durch einen lauten Knall auf das Unfallgeschehen aufmerksam. Sie eilten sofort zur Unfallstelle, leisteten Erste Hilfe und kümmerten sich bis zum Eintreffen von Rettungsdienst und Polizei um die Beteiligten.

Fotos: M.Groß / wirSiegen.de