Kommunalwahl am Sonntag, 14. September 2025:Stadt Siegen: Wahlhelfer können sich noch melden

(wS/si) Siegen 30.07.2025 | Bei der Kommunalwahl am Sonntag, 14. September 2025, werden in der Stadt Siegen rund 750 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz sein. Wie die Arbeitsgruppe Wahlen mitteilt, ist die Planung für die Wahlhelfer bereits seit Anfang Juni in vollem Gange, nach mehreren „Einberufungsläufen“ gibt es nun eine gute Basis an Helfenden.

Eingeplant sind allerdings rund 1.000 Personen, um Absagen und kurzfristige Ausfälle am Wahltag ausgleichen zu können. Von den einberufenen Personen stehen derzeit noch mehr als 300 Rückmeldungen aus, von denen einige aus zulässigem Grund voraussichtlich absagen werden. Bewerben können sich Personen ab 16 Jahren, die die deutsche Staatsangehörigkeit oder die eines EU-Mitgliedsstaates besitzen. Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer erhalten ein Erfrischungsgeld in Höhe von 60 Euro für den Einsatz als Wahlvorsteher bzw. 45 Euro als Mitglied im Wahlvorstand für ihren Einsatz in einem der Siegener Wahlräume. Die Stadt Siegen versucht, den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern einen möglichst wohnortnahen Einsatzort in den Wahlräumen zu vermitteln.

Die AG Wahlen ist deshalb weiterhin dankbar über freiwillige Meldungen. Dies ist per E-Mail möglich unter wahlhelfer@siegen.de bzw. telefonisch unter (0271) 494 – 1555.