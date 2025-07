72.940 Euro Spende für Nachhaltigkeit: Sparkasse Siegen unterstützt 36 Vereine

(wS/spa) Siegen 30.07.2025 | Herzenswunsch-Aktion der Sparkasse Siegen – Großer Geldregen für nachhaltige Projekte

Die Herzenswunsch-Aktion der Sparkasse Siegen ging in diesem Jahr in die nächste

Runde. Wieder nutzten zahlreiche Vereine und Organisationen die Möglichkeit,

Spenden für die Umsetzung eines nachhaltigen Projektes zu erhalten.

„Herzenswunsch“-Aktion hilft, nachhaltige Projekte umzusetzen

Zu einer festen Einrichtung soll die „Herzenswunsch“-Aktion der Sparkasse Siegen werden:

Vereine und Organisationen können auf einer Sparkassen-Plattform ein nachhaltiges

Projekt vorstellen und um Unterstützung bitten. Das Kreditinstitut gibt einen kräftigen

finanziellen Schub zur Umsetzung dazu. In diesem Jahr ging der Trägerverein des

Freibades Netphen-Deuz e. V. als Sieger aus einer Voting-Aktion hervor. Eine fachkundige

Jury zeigte sich beeindruckt vom großartigen Engagement des Vereins, der mit vielen

Aktionen und Aktivitäten das Geld für die umweltgerechte Sanierung des

Aufbereitungsteiches zusammenbekommen möchte. Insgesamt 5.000,- Euro erhielten die

Deuzer für ihr Projekt.

Freudige Überraschung bei der Preisübergabe

Zur Preisübergabe lud jetzt die Sparkasse Siegen in ihr Kundenzentrum Morleystraße ein.

36 Vereine und Organisationen waren aufgefordert, eine Delegation nach Siegen zu

schicken. Der Clou: Wer als Sieger aus der Jury-Wertung hervorgegangen war, blieb bis

zuletzt ein gut gehütetes Geheimnis. Neben den Hauptgewinnern aus dem Netpherland

freuten sich auch der Förderverein der Grundschule Alchen über 3.000,- Euro für die

Erneuerung eines Klettergerüstes oder der TuS Wilnsdorf-Wilgersdorf über dieselbe Summe

für den barrierefreien Umbau der Besuchertribüne. „Ich bin begeistert von der Vielzahl und

Vielfalt der eingereichten Projekte“, äußerte sich Dr. Nadine Uebe-Emden,

Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Siegen, die gemeinsam mit ihrem Vorstandskollegen

Burkhard Braach die Preisübergabe vornahm

Von Fotovoltaik bis Rehkitzrettung alles dabei

Unter den prämierten Projekten finden sich solche zu den klassischen nachhaltigen Themen

wie die Errichtung von Fotovoltaikanlagen, die Anschaffung eines Elektrobusses oder die

Aufforstung von Waldflächen. Aber auch andere Bereiche, die ebenfalls unter die 17 UN-

Nachhaltigkeitsziele fallen, werden abgebildet. „Wir waren erstaunt, wie kreativ die Vereine

beim Thema Nachhaltigkeit unterwegs sind“, betonte Burkhard Braach. So gehören

Initiativen zur Rehkitzrettung im hohen Gras, der Aufbau von Jungbienenvölkern, die

Hühnerhaltung in der Schule oder das Verleihen von Fahrrädern an Geflüchtete, Bedürftige

oder Schülerinnen und Schüler zu den geförderten Ideen.

Finanzielle Anerkennung für alle Projekte

Insgesamt beteiligten sich fast 70 Vereine und Organisationen an der Aktion und alle

erhielten von der Sparkasse Siegen eine Spende von 250,- Euro für ihr Projekt. Zusammen

mit den Sonderspenden kam so die stolze Summe von 72.940,- Euro zusammen, die an die

Teilnehmer ausgeschüttet wurde. „Damit möchten wir das – überwiegend ehrenamtliche –

Engagement der Menschen anerkennen und natürlich auch die nachhaltigen Projekte

voranbringen“, machte Nadine Uebe-Emden den Vereinen Mut, bei der Aktion mitzumachen.

Denn „Ganz sicher wird es im nächsten Jahr wieder eine ähnliche Aktion geben.“ ergänzte

Burkhard Braach. Einige der „Herzenswünsche“ können mit der Förderung bereits komplett

umgesetzt werden, andere sind dem Ziel zumindest ein gutes Stück nähergekommen.

Die Sparkasse Siegen

Mit rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ca. 140.000 Girokonten und einer Bilanzsumme von fast 5 Milliarden Euro ist die Sparkasse Siegen größter Finanzdienstleister der Region. Sie betreibt 39 Standorte, davon 18 Beratungsfilialen. Seit 1842 begleitet die Sparkasse Siegen die Menschen in der Region und ihre Ideen, die heimische Wirtschaft und den technologischen Fortschritt. Sie versteht sich als ein Unternehmen, das in der Region für die Region agiert. Darum engagiert sich das Kreditinstitut weit über das eigene Geschäft hinaus für das Gemeinwohl vor Ort in Form von umfangreichen Spenden, Sponsoring und Stiftungszuwendungen.

Fotos: Sparkasse Siegen

