Mit 182 km/h durch Kessenhammer – Verfolgung endet mit schwerem Sturz auf dem Zubringer zur HTS

(wS/ots) Olpe 19.07.2025 | Am Freitag, 18.07.2025, gegen 16:00 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann den Zubringer zur HTS aus Rtg. Krombacher Heck in Rtg. HTS / A4. In einer leichten Rechtskurve kam er nach eigenen Angaben von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke und kam zu Fall. Dabei zog er sich schwere, nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden.

Kurz zuvor war der junge Mann im Bereich Kessenhammer bei einer Geschwindigkeitsmessung mit 182 km/h bei erlaubten 70 km/h aufgefallen und hatte sich der beabsichtigten Kontrolle durch rasante Flucht entzogen. Eine zunächst eingeleitete Verfolgungsfahrt war nach sehr kurzer Zeit aufgrund der Gefährdung für den Verfolgten und andere Verkehrsteilnehmer durch die Beamten abgebrochen worden.

Neben der Unfallaufnahme wurden diverse Anzeigen gegen den Fahrer gefertigt, sein Führerschein und sein Motorrad wurden sichergestellt.

