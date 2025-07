Noch einige Plätze frei – Waldbauern-Exkursion führt in die Region Bamberg

(wS/wlv) Kreuzal – Olpe 23.07.2025 | Es sind noch Plätze frei: Die diesjährige Exkursion der Bezirksgruppe Olpe im Waldbauernverband NRW führt in die Region Bamberg. Dazu sind auch herzlich Interessierte aus dem Nachbarkreis Siegen-Wittgenstein eingeladen. Vom 9. bis zum 12. September stehen Führungen im Naturwald, im Brauhaus und auf einem Naturfriedhof auf dem Programm, zudem gibt es eine Stadtführung in Bamberg und die Besichtigung der Basilika in Vierzahnheiligen. Vorsitzender Michael Bieke verspricht wieder ein „spannendes Programm mit interessanten Begegnungen“.

Wer mitfahren möchte, kann sich per Email unter info-ferndorf@wlv.de oder telefonisch unter 02732 5527140 in der Geschäftsstelle in Ferndorf melden.

Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband

In der Zitzenbach 2

57223 Kreuztal

Telefon: 02732 – 55271-43

Fax: 02732 – 55271-50



