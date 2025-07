Polizei ermittelt zu mehreren Bränden

(wS/kr) Siegen – Kreuztal 24.07.2025 | In der vergangenen Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24. Juli) ist es in Siegen zu zwei Bränden gekommen. Gegen 03:25 Uhr musste die Feuerwehr zu einem brennenden Pkw zur Straße Auf der Schemscheid ausrücken. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Auto, welches auf einem Schotterparkplatz unterhalb der HTS befand, vermutlich um ein dort entsorgtes Schrottfahrzeug gehandelt hatte. Das Fahrzeug brannte letztlich völlig aus.

Kurze Zeit später wurde nur einige Straßen weiter ein neuer Brand gemeldet. Gegen 04:00 brannte im Bereich des Hubertuswegs ein Altpapiercontainer.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich in beiden Fällen um eine „Sachbeschädigung durch Feuer“ handeln dürfte.

Foto: wirSiegen.de

Bereits in der vorangegangenen Nacht (23. Juli) ist es in Kreuztal-Ferndorf zu einem Brand gekommen. Dort standen gegen 05:00 Uhr zwei Baustellentoiletten (DIXI-Toiletten) in der Zitzenbachstraße unweit des dortigen Spielplatzes in Flammen. Auch hier geht die Polizei von vorsätzlicher Sachbeschädigung durch Feuer aus. Kurz vor der Brandentdeckung hielten sich laut Zeugenaussagen zwei Personen an der dortigen Örtlichkeit auf. Dabei soll es sich um zwei jungeMänner, ca. 17 bis 24 Jahre alt, gehandelt haben. Die eine Person habe einen schwarzen und die andere einen roten Pullover angehabt. Zudem haben beide eine schwarze Basecap getragen.

Das Kriminalkommissariat 1 in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in allen drei Fällen um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099-0.