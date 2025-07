Polizei schnappt gesuchten 40-Jährigen in Rekordzeit am Bahnhof in Weidenau

(wS/ots) Siegen 31.07.2025 | Am Donnerstagmorgen (31.07.2025) hat die Polizeiwache in Siegen durch die zuständige Kripo Kenntnis über einen Haftbefehl erhalten, der gegen einen 40-Jährigen aus Siegen vorlag. Aufgrund mehrerer Eigentumsdelikte wurde der Mann gesucht, um die offene Freiheitsstrafe von einem Jahr anzutreten.

Noch im Frühdienst kümmerte sich eine Streife der Wache Siegen um den Haftbefehl und machte sich auf die Suche. Das Ergebnis folgte recht schnell: Bereits am Bahnhof in Weidenau trafen die Beamten den 40-Jährigen an.

Der Mann wurde festgenommen und gegen Mittag in eine Justizvollzugsanstalt gefahren.