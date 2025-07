Sommerkonzert der Musikschule Freudenberg

(wS/mf) Freudenberg 29.07.2025 | Die Musikschule Freudenberg hat kürzlich ihr traditionelles Sommerkonzert zum

Schuljahresende veranstaltet. In der gut besuchten Aula im Schulzentrum Büschergrund

fanden sich Kinder, Eltern, Großeltern und Musikfreunde zusammen, um ein

abwechslungsreiches Programm aus dem Instrumental- und Tanzbereich zu erleben.

Den Anfang machte der Gitarrenchor, bestehend aus jungen Gitarrenschülerinnen und –

schülern. Im Anschluss führten Kinder der Musikalischen Früherziehung unter Leitung von

Michelle Kessler einen Geistertanz auf. Einen solistischen Gesangsbeitrag trug Piroschka

Muhl mit „Read All About It“ von Emilie Sandé überzeugend vor. Sie wurde von Christian

Krämer am Klavier begleitet.

Die jüngsten Ballettkinder unter Leitung von Tabea Stenner und Linda Marie Schröter durften

sich ebenso über ihren ersten Auftritt freuen, wie die älteren Kinder zwischen 6 und 8

Jahren. Es folgte ein Bandprojekt mit „Godfather Theme“ und „Sweet Child O‘ Mine“ von

Guns N‘ Roses, welches von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften eindrucksvoll

dargeboten wurde. Allen voran der 14-jährige Colin Hahn an der Lead Gitarre stellte seine

Virtuosität unter Beweis; Lisa Quast überzeugte bei „You Shock Me All Night Long“ an der

Rhythmusgitarre. Mina Frackenpohl und Michelle Kessler als „Frontfrauen“ rockten

gesanglich den ACDC-Klassiker.

Der Kinderchor unter Leitung von Michelle Kessler war auch mit zwei Beiträgen vertreten.

Der Kinderchor konnte bereits bei der Premiere des Kinderstückes der Freilichtbühne

stimmlich überzeugen.

Den Abschluss des Konzerts machte ein Beitrag des Bandprojektes mit „Paradise City“ von

Guns N‘ Roses, unterstützt durch die Gesangsschülerin Malia Anhuth.

Schulleiter Marc Klinkert äußerte sich nach der Veranstaltung: „Ich bin sehr zufrieden mit

dem gelungenen Sommerkonzert und der positiven Resonanz des Publikums.“

Foto: Musikschule Freudenberg

? 👉