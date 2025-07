Unbekannte beschmieren Hausfassaden und Garage in Eiserfeld

(wS/ots) Siegen 29.07.2025 | Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in Eiserfeld mehrere Hausfassen und eine Garage in Siegen-Eiserfeld mit Graffiti beschmiert.

Nach ersten Erkenntnissen liegt die Tatzeit zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag (28.07.2025). Ein Zeuge meldete sich bei der Polizei und zeigte die Sachbeschädigungen an.

Betroffen sind mehrere Gebäude an der Eiserfelder Straße. Hinweise auf die Verursacher gibt es bislang nicht.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

