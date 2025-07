(wS/Red) Ferndorf 25.07.2025 | TuS Ferndorf und Hauptsponsor Umweltservice Lindenschmidt verlängern Partnerschaft

Seit Jahrzehnten verbindet den TuS Ferndorf und die Firma Umweltservice Lindenschmidt eine starke und wichtige Partnerschaft. Nun haben sich der

Handball-Zweitligist und der langjährige Hauptsponsor aus Kreuztal-Krombach auf eine Fortsetzung der gemeinsamen Zeit geeinigt.

Dabei können der TuS Ferndorf und Umweltservice Lindenschmidt in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum feiern. Seit mittlerweile 30 Jahren unterstützt

das mittelständische Unternehmen den Spitzensport in der Region.

„Die Verlängerung der gemeinsamen Partnerschaft mit unserem Hauptsponsor ist ein starkes Zeichen für den hochklassigen Handball in der Region. Wir freuen uns auf die kommende Saison mit Umweltservice Lindenschmidt an unserer Seite“, freut sich Dirk Stenger, Leiter Sponsoring und Vertrieb.

Die Unterstützung durch das Kreuztaler Unternehmen ist Woche für Woche für jeden Handball-Fan sichtbar. Seit Jahren fungiert Umweltservice Lindenschmidt

als Haupt- und Trikotsponsor in Ferndorf.

„Der TuS Ferndorf ist ein wichtiger Player im regionalen und überregionalen Sport. Der Klassenerhalt in der umkämpften, vergangenen Saison hat gezeigt,

welches Potential in dem Verein steckt. Wir sind glücklich, den Weg auch weiterhin mit dem TuS gehen zu können und freuen uns bereits auf den

Saisonstart Ende August“, so die Geschäftsführer Christoph und Matthias Lindenschmidt.

