Angriff auf Polizei: Zwei Beamte in Siegen verletzt – Täter in Gewahrsam

(wS/ots) Siegen 04.08.2025 | Am Freitagabend (01.08.2025) ist es zu einem Angriff eines 42-jährigen Autofahrers gegenüber zwei Polizeibeamten gekommen. Die Beamten wollten den Mann gegen 23:05 Uhr in der Liegnitzer Straße in Siegen kontrollieren. Statt den Anweisungen der Polizisten zu folgen, griff der Mann die Beamten unvermittelt an. Die 35-jährige Polizisten und der 24-jährige Polizist verletzten sich und waren nicht mehr dienstfähig.

Weitere Beamte nahmen den 42-Jährigen in Gewahrsam. Da der Verdacht bestand, dass dieser den Mercedes unter Alkohol bzw. Dogeneinfluss fuhr, entnahm ihm eine Ärztin eine Blutprobe.

Die Beamten stellten den PKW sicher, da die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt werden konnten.

Den 42-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

? 👉