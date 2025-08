Aufmerksame Mitarbeiterin stellt Ladendiebin

(wS/ots) Siegen 06.08.2025 | Am Dienstagnachmittag (05.08.2025) ist es in einem Bekleidungsgeschäft in der Kölner Straße zu einem Ladendiebstahl gekommen. Einer aufmerksamen Mitarbeiterin fiel gegen 15:00 Uhr eine junge Dame auf, die sich außerhalb des Geschäfts mit einer Tasche, welche ausschließlich im Geschäft als Einkaufskorb genutzt wird, aufhielt.

Die 37-jährige Mitarbeiterin ging daraufhin zu der jungen Dame und sprach sie an. Diese verschwand in einer naheliegenden Garage. Vor Eintreffen der Beamten fuhr sie mit einem schwarzen Polo mit OE- Zulassung in Richtung Weidenau davon. Den Einkaufskorb mit Bekleidungsstücken im Wert von mehr als 800 Euro ließ sie zurück. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu der jungen Dame nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0.

Symbolfoto