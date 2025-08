Ausbildungsstart bei Krombacher: Brauerei begrüßt neun junge Talente 

(wS/kro) Kreuztal-Krombach 04.08.2025 | Mit einem spannenden ersten Tag und vielen neuen Eindrücken hat für neun Nachwuchskräfte am 1. August ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Ihr gemeinsames Ziel: den Grundstein für ihre berufliche Zukunft legen. Acht von ihnen starten ihre Ausbildung am Standort in Krombach, ein weiterer am Standort Steinfurt bei Rolinck.

Mit einer breiten Palette an Ausbildungsberufen bietet die Krombacher Brauerei den jungen Talenten die Möglichkeit, ihre individuellen Stärken einzubringen und sich in vielfältiger Weise weiterzuentwickeln. Von den neun neuen Kolleg:innen werden drei im kaufmännischen Bereich tätig sein und in den kommenden Jahren alles über Einkauf, Buchhaltung, Vertrieb und Marketing lernen. Andere schlagen technische Wege ein und werden als Brauer:in und Mälzer:in, Fachinformatiker, Land- und Baumaschinenmechatroniker oder Fachkraft für Lebensmitteltechnik ausgebildet. Ergänzt wird der Jahrgang durch ein duales Studium BWL Fachrichtung Mittelstandsmanagement sowie ein Jahrespraktikum. Damit deckt die Krombacher Brauerei ein breites Spektrum ab, das von traditionellem Handwerk bis hin zu digitalen Kompetenzen reicht und die unterschiedlichen Facetten des traditionsreichen Familienunternehmens widerspiegelt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder motivierte Nachwuchskräfte für uns gewinnen konnten. Eine spannende und abwechslungsreiche Ausbildung hat bei Krombacher einen hohen Stellenwert. Unser Ziel ist es, die jungen Menschen durch eine enge, persönliche Betreuung und praxisorientierte Aufgaben bestmöglich auf ihre berufliche Zukunft vorzubereiten und ihnen echte Perspektiven in unserem Unternehmen zu eröffnen – mit Vertrauen und starkem Rückenwind“, erklärt Milena Jannek, Ausbildungsleiterin bei der Krombacher Brauerei.

Abwechslungsreiche erste Wochen

Auf die neuen Kolleg:innen wartet nun ein vielseitiges Programm. In den traditionellen Einführungswochen lernen sie nicht nur die Geschäftsführung und ihre Ausbilder:innen kennen, sondern auch die Azubis und Studierenden aus höheren Jahrgängen – ein wertvoller Rahmen für Austausch und erste Vernetzung. Ein besonderes Highlight ist Mitte August die erste von insgesamt drei Azubi-Akademien. Sie ergänzt die fachliche Ausbildung um zahlreiche Angebote, die weit über den Berufsalltag hinausgehen. In interaktiven Workshops und Projekten erwerben die Auszubildenden wichtige Schlüsselkompetenzen: von Teamarbeit und Kommunikation bis hin zu Organisation und Reflexion. Darüber hinaus beschäftigen sie sich mit zukunftsweisenden Themen wie Nachhaltigkeit oder digitaler Kompetenz. So wird die Ausbildung bei Krombacher nicht nur zur beruflichen Qualifizierung, sondern auch zu einer Chance für persönliche Weiterentwicklung.

Die neuen Azubis am Standort in Krombach: (v.l.n.r.) Dominic Büdenbender, Tatjana Bender, Nina Berge, Elias Wille, Jana Jolie Arenz, Leonard Humpert, Tiziano De Tommaso und Dennis Diener mit Ausbildungsleiterin Milena Jannek. Foto: Krombacher