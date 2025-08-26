CJD Siegen feiert 20-jähriges Bestehen

(wS/cjd) Siegen 26.08.2025 | Das Christliche Jugenddorf Deutschland (CJD) Siegen hat am Freitag sein 20-jähriges Bestehen gefeiert. Zu dem Festakt kamen hochrangige Ehrengäste, die das Engagement des CJD Siegen im Bereich der beruflichen Bildung würdigten und die Bedeutung lokaler Zusammenarbeit für Ausbildung und Beschäftigung unterstrichen.



Zu den Ehrengästen gehörten:

Bürgermeister Steffen Mues

Landrat Andreas Müller

Stephanie Krömer, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Siegen

Sabine Bechheim, Geschäftsführerin der IHK Siegen



In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat das CJD Siegen Menschen jeden Alters auf ihrem Weg in Ausbildung und Arbeit begleitet. Das Spektrum reicht von Jugendlichen, die ihre berufliche Orientierung suchen, bis hin zu Erwachsenen, die eine neue Perspektive oder eine berufliche Neuordnung benötigen. Mit individuellen Bildungs- und Vermittlungsangeboten trägt das CJD Siegen maßgeblich zur Fachkräftesicherung der Region bei.

Oberstes Ziel der Einrichtung ist es, Lernende und Arbeit suchende Menschen zielgerichtet zu fördern, Hemmschwellen abzubauen und Chancengerechtigkeit zu ermöglichen. Das Programmportfolio umfasst Berufsausbildung, Umschulung, berufliche Weiterbildung sowie Integrations- und Vermittlungsdienstleistungen. Durch enge Kooperationen mit Unternehmen, Kammern und lokalen Institutionen werden praxisnahe Qualifikationen vermittelt und nachhaltige Beschäftigungsperspektiven geschaffen. Ziel ist es, individuelle Potenziale zu erkennen, passende Bildungswege zu eröffnen und nachhaltige Beschäftigungsperspektiven zu schaffen. Durch ganzheitliche, praxisnahe Ansätze unterstützt das CJD Siegen Menschen dabei, berufliche Ziele zu erreichen und sich persönlich weiterzuentwickeln.

Bürgermeister Steffen Mues betonte in seiner Rede die wichtige Rolle des CJD Siegen als Plattform für Bildung, Integration und gesellschaftliche Teilhabe.

Landrat Andreas Müller hob die Bedeutung einer verlässlichen Bildungslandschaft hervor, die junge Menschen befähigt, sich erfolgreich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Stephanie Krömer von der Arbeitsagentur Siegen und Sabine Bechheim von der IHK Siegen würdigten die langjährigen Partnerschaften sowie die gemeinsamen Anstrengungen, den regionalen Arbeitsmarkt zu stärken.

Angebotsleiter Meik Zimmermann führte durch ein kurzweiliges und abwechslungsreiches Programm und gab einen umfassenden Abriss über die vergangenen 20 Jahre der Arbeit des CJD Siegen. In seiner Ansprache hob er die Entwicklung von Orientierung, Qualifikation und Integration in Ausbildung und Arbeit hervor und betonte die Bedeutung von Praxisbausteinen, individuellem Förderbedarf sowie enger Zusammenarbeit mit Partnern aus Wirtschaft, Verwaltung und Sozialem.



Im Rahmen der Jubiläumsfeier wurden auch zukünftige Projekte vorgestellt. Dazu gehören erweiterte Programme zur digitalen Qualifizierung, verstärkte Kooperationen mit regionalen Unternehmen und verstärkte Beratung und Unterstützung für Bewerberinnen und Bewerber mit besonderen Lebenssituationen, um möglichst vielen Menschen den Zugang zu Ausbildung und Arbeit zu ermöglichen.

Andreas Müller (Landrat), Sabine Bechheim (Geschäftsführerin der IHK Siegen) und Stephanie Krömer (Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Siegen) gratulieren gemeinsam mit weiteren Gästen Meik Zimmermann und seiner Belegschaft herzlich zum 20-jährigen Jubiläum des CJD Siegen und freuen sich, Teil der Feierlichkeiten zu sein.

Über das CJD

Das CJD ist eines der größten Bildungs- und Sozialunternehmen in Deutschland. Seine mehr als 10.900 Mitarbeitenden fördern und begleiten Kinder, Jugendliche und Erwachsene an über 350 Standorten in Kitas, Schulen, Berufsbildungswerken und Lehrbetrieben, in Kliniken, Reha-Einrichtungen, Wohngruppen und Werkstätten. Der seit der Gründung des Unternehmens 1947 geprägte Leitgedanke „Keiner darf verloren gehen!“ bedeutet heute für das CJD, dass jeder Mensch das Recht hat, Teil der Gesellschaft zu sein. Das CJD unterstützt Menschen auf diesem Weg. Es befähigt Menschen, ihre Persönlichkeit zu entfalten und durch bedürfnisorientierte und vernetzte Angebote ein selbstständiges Leben zu führen.

