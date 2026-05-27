Schwerer Unfall auf der Eiserntalstraße: Auto überschlägt sich – Vollsperrung

(wS/red) Siegen 27.05.2026 | Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat am heutigen Mittwochnachmittag zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf der Eiserntalstraße geführt. Ein Auto überschlug sich, ein weiteres wurde massiv beschädigt. Die wichtige Straße musste komplett gesperrt werden.

Nach ersten Informationen der Polizei war ein 84-jähriger Autofahrer auf der Eiserntalstraße talwärts in Fahrtrichtung Eiserfeld unterwegs. Der Senior befand sich zu diesem Zeitpunkt alleine in seinem Fahrzeug. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Wagen zu weit nach rechts und streifte einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw.

Hinterrad abgerissen und Überschlag

Die Wucht des seitlichen Aufpralls war enorm: Bei dem geparkten Fahrzeug wurde das hintere Rad auf der Fahrerseite durch die Kollision komplett abgerissen. Durch den heftigen Anstoß verlor der Wagen des 84-Jährigen völlig die Stabilität, überschlug sich auf der Fahrbahn und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Feuerwehr mit Alarmstichwort „VU2“ alarmiert

Aufgrund der Erstmeldungen alarmierte die Leitstelle die Feuerwehr mit dem Stichwort „VU2 – Eingeklemmte Person“.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr trafen kurz nach dem Unfall an der Eiserntalstraße ein, unterstützten den Rettungsdienst bei der Versorgung des Fahrers und sicherten die Unfallstelle weiträumig ab. Zudem wurde der Brandschutz an den verunglückten Fahrzeugen sichergestellt.

Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der 84-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Über die genaue Schwere seiner Verletzungen können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Vollsperrung im Feierabendverkehr

Für die Dauer der Rettungsarbeiten, der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung der Wracks musste die Eiserntalstraße von der Polizei in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Es kam im Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de