Eins für alle! Das Stadtteilfest in der Fritz-Erler-Siedlung 2026

(wS/kr) Kreuztal 27.05.2026 | Seit Jahren steht das Stadtteilfest in der Fritz-Erler-Siedlung für Vielfalt, denn: Die gesamte Nachbarschaft und auch Institutionen aus der Umgebung werden eingeladen, sich einzubringen. Ob mit einem kulinarischen Stand auf dem Quartiersplatz, einer kreativen Aktion für Kinder oder mit einer eigenen Darbietung auf der Bühne.

Am Samstag, den 27. Juni findet das inzwischen 18. Stadtteilfest statt. Dieses Jahr sind wieder viele Engagierte mit dabei, um die Veranstaltung zu ihrem Gemeinschaftsfest zu machen.

„Die Bereitschaft der Beteiligung wächst jährlich und ist überwältigend! Miteinander leben heißt auch dieses Jahr miteinander feiern. Wir freuen uns sehr und hoffen auf gutes Wetter“, so Christina Kölsch vom Stadtteilbüro.

Beim Vorbereitungstreffen Ende April kamen viele der engagierten Mitmachenden zusammen. Es wurde gemeinsam besprochen, wie das Fest gestaltet wird, was bei schlechtem Wetter ist und welche Regeln das gemeinsame Feiern unterstützen.

Ergebnis: Es wird viele Mitmach- und Kreativangebote sowie ein buntes Bühnenprogramm für die ganze Familie geben. An den vielen Spezialitätenständen können sich die Besucherinnen und Besucher von der kulinarischen Vielfalt überraschen lassen. Ein Café samt Kaffee und Kuchen wird in den Räumlichkeiten vom Stadtteilbüro eingerichtet. Beim Anhören von Geschichten kann fantasiert werden, ein Clown wird zum Staunen und Lachen einladen uvm.

Zum Stadtteilfest am Samstag, den 27. Juni von 14.00 bis 19.00 Uhr in der Danziger Straße und auf dem Quartiersplatz in der Fritz-Erler-Siedlung Kreuztal sind alle Interessierten herzlich eingeladen.



Koordiniert wird das Stadtteilfest vom Stadtteilbüro Fritz-Erler-Siedlung und Mehrgenerationenhaus Kreuztal in Zusammenarbeit mit der Stadt Kreuztal, der LEG Wohnen NRW GmbH und dem Kreisverband AWO Siegen Wittgenstein/Olpe.