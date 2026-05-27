„Spaßamseln“ unterstützen Verein zur Förderung der natürlichen Lebensgrundlagen

(wS/bu) Burbach 27.05.2026 | Eine unerwartete Spende erreichte jetzt den Verein zur Förderung der natürlichen

Lebensgrundlagen e.V. aus Richtung Neunkirchen. Dort hatte im April das 1. Kneipenquiz „Edition:

Naturwissen“ in der VereinBar stattgefunden. Dabei kooperierte die ehrenamtlich betriebene

VereinBar mit dem Projekt NATURvernetzt der Biologischen Station Siegen-Wittgenstein. Gespielt

wurde für den guten Zweck, wohin die Start- und Trinkgelder fließen würden, sollte das

Gewinnerteam des Kneipenquiz ́ entscheiden. Die siegreichen „Spaßamseln“ gingen im Internet auf

die Suche nach einem passenden Verwendungszweck. „Wir haben einfach mal gegoogelt, was es in

der Region so gibt und fanden die Inhalte des Vereins einfach toll“, ließ das Gewinner-Team

verlauten.

Die Übergabe der Spende erfolgte nun am Burbacher Rathaus. Viola Schwarz übergab die

eingenommenen 118 Euro im Namen der „Spaßamseln“ an den Vereinsvorsitzenden Pfarrer Jochen

Wahl. „Das Geld wird gut angelegt sein“, versprach er und lud im Gegenzug die erfolgreichen Quizzer

zur Exkursion am 11.06.2026 zur Solarwärme Bracht eG und in das Bioenergiedorf Oberrosphe ein.

Im Rahmen der Besichtigungsfahrt wird auch am Hof Fleckenbühl Halt gemacht. Übrigens:

Interessierte können sich noch bis Sonntag, 07.06.26, per E-Mail an

natuerliche.lebensgrundlagen@burbach-siegerland.de unter Angabe der Personenzahl, Namen,

Adressen und Telefonnummern möglich.

„Spaßamsel“ Viola Schwarz (2.v.r.) und Sonja Bottenberg von NATURvernetzt (3.v.l.) übergaben 118 Euro an den Vorstand des Vereins zur Förderung der natürlichen Lebensgrundlagen: Vorsitzender Pfarrer Jochen Wahl, Elisabeth Fley (Gemeinde Burbach), Dirk Müller und Bodo Beul (v.l.n.r.). Foto: Gemeinde Burbach