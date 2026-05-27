„Spaßamseln“ unterstützen Verein zur Förderung der natürlichen Lebensgrundlagen

(wS/bu) Burbach 27.05.2026 | Eine unerwartete Spende erreichte jetzt den Verein zur Förderung der natürlichen
Lebensgrundlagen e.V. aus Richtung Neunkirchen. Dort hatte im April das 1. Kneipenquiz „Edition:
Naturwissen“ in der VereinBar stattgefunden. Dabei kooperierte die ehrenamtlich betriebene
VereinBar mit dem Projekt NATURvernetzt der Biologischen Station Siegen-Wittgenstein. Gespielt
wurde für den guten Zweck, wohin die Start- und Trinkgelder fließen würden, sollte das
Gewinnerteam des Kneipenquiz ́ entscheiden. Die siegreichen „Spaßamseln“ gingen im Internet auf
die Suche nach einem passenden Verwendungszweck. „Wir haben einfach mal gegoogelt, was es in
der Region so gibt und fanden die Inhalte des Vereins einfach toll“, ließ das Gewinner-Team
verlauten.
Die Übergabe der Spende erfolgte nun am Burbacher Rathaus. Viola Schwarz übergab die
eingenommenen 118 Euro im Namen der „Spaßamseln“ an den Vereinsvorsitzenden Pfarrer Jochen
Wahl. „Das Geld wird gut angelegt sein“, versprach er und lud im Gegenzug die erfolgreichen Quizzer
zur Exkursion am 11.06.2026 zur Solarwärme Bracht eG und in das Bioenergiedorf Oberrosphe ein.
Im Rahmen der Besichtigungsfahrt wird auch am Hof Fleckenbühl Halt gemacht. Übrigens:
Interessierte können sich noch bis Sonntag, 07.06.26, per E-Mail an
natuerliche.lebensgrundlagen@burbach-siegerland.de unter Angabe der Personenzahl, Namen,
Adressen und Telefonnummern möglich.
„Spaßamsel“ Viola Schwarz (2.v.r.) und Sonja Bottenberg von NATURvernetzt (3.v.l.) übergaben 118 Euro an den Vorstand des Vereins zur Förderung der natürlichen Lebensgrundlagen: Vorsitzender Pfarrer Jochen Wahl, Elisabeth Fley (Gemeinde Burbach), Dirk Müller und Bodo Beul (v.l.n.r.). Foto: Gemeinde Burbach